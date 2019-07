FC Barcelona holt Marc Cucurella per Rückkauf-Option von Eibar - zweiter "Wechsel" in diesem Sommer

Nach seiner Leihe zog Eibar die Kaufoption für Marc Cucurella. Wenige Wochen später kauft ihn der FC Barcelona schon wieder zurück.

Der hat Marc Cucurella von per Rückkauf-Option verpflichtet, nachdem dieser erst Ende Mai nach einer Leihe von den Basken für zwei Millionen Euro gehalten wurde.

Wie Barca mitteilte, erhält Eibar nun vier Millionen Euro für Cucurella. Nach starken Leistungen in der abgelaufenen Saison wird sein Marktwert jedoch mittlerweile auf zehn Millionen Euro geschätzt.

Es ist also durchaus denkbar, dass die Katalanen damit wirtschaftliche Absichten verfolgen und ihn nun für eine höhere Summe weiterverkaufen. Eventuell will man damit aber auch die Lücke hinter Jordi Alba auf der Linksverteidigerposition schließen.

Barcas Cucurella auch in der begehrt?

In den letzten Monaten wurde Cucurella auch mit einigen Bundesligisten in Verbindung gebracht. , und Schalke 04 galten als interessiert.

Cucurella stammt aus der -Jugend, 2014 schloss er sich Barca an. In der vergangenen Spielzeit schaffte er seinen Durchbruch im Profigeschäft und lief für Eibar in 33 Pflichtspielen auf. Dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists.