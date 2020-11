Ex-Barca- und -Arsenal-Spieler Alex Song wechselt nach Dschibuti

Ganz neue Wege geht Alex Song: Der Mittelfeldspieler, der schon für Arsenal und Barcelona kickte, heuert bei einem Klub in Dschibuti an.

Erstligist AS Arta Solar 7 aus Dschibuti hat am Donnerstag Alex Song (33) als Neuzugang vorgestellt. Der ehemalige Mittelfeldspieler des und vom unterschrieb in Ostafrika einen Vertrag über zwei Jahre.

"Er ist hier, um diesen Klub zum Aushängeschild des Fußballs in Dschibuti zu machen und das Niveau des Fußballs im Allgemeinen in diesem Land anzuheben", teilte Arta Solar 7 via Facebook mit.

Song verbringt seine besten Jahre bei Arsenal und Barcelona

Song hatte im März den Schweizer Erstligisten FC Sion verlassen, da er mit einer coronabedingten Gehaltskürzung nicht einverstanden war. Seine Karriere in Europa startete er in bei Bastia, bevor es für ihn zum FC Arsenal ging.

2012 folgte für den 49-fachen Nationalspieler Kameruns der Schritt zum FC Barcelona, für den er 39 Liga-Spiele absolvierte.