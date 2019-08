Barcelona-Legende Andres Iniesta: "LaLiga-Debüt war mein denkwürdigster Moment"

Der langjährige Barcelona-Star Andres Iniesta hat den ersten Einsatz in LaLiga als seinen denkwürdigsten Moment bezeichnet.

Der ehemalige spanische Nationalspieler Andres Iniesta hat sein Debüt für den im Dezember 2002 als sein persönliches Highlight in bezeichnet. "Ich mag Anfänge. Mein denkwürdigster Momente war das LaLiga-Debüt gegen Mallorca. Kurz danach kam dann das erste Heimspiel im Camp Nou gegen Huelva", sagte er den offiziellen Medien der spanischen Liga.

"Ich habe viele Jahre gespielt, einzigartige Momente erlebt, grosse Spiele und Titel gewonnen. Es gab auch schwierige Situationen, aber die Zeit war sehr schön. So lange in der besten Liga auf hohem Niveau zu spielen, hat mich stolz gemacht", ergänzte der Mittelfeldspieler, der in 16 Jahren mit dem FC Barcelona unter anderem viermal die und neunmal die spanische Meisterschaft gewann.

Andres Iniesta über seinen Vater: "Habe immer auf ihn gehört"

Besonderen Einfluss habe dabei sein Vater ausgeübt. "Mein Vater war die wichtigste Person meiner Karriere. Ich habe immer auf ihn gehört", sagte Iniesta weiter. "Er hat mir beigebracht, dass die Meinung meines Trainers die wichtigste ist und ich auf diese hören muss."

Mittlerweile spielt Iniesta in bei und lässt dort seine erfolgreiche Laufbahn ausklingen.