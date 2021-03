Barcas legendärer 87er-Jahrgang um Lionel Messi: Was wurde aus den anderen?

Der Jahrgang 1987 ist bei Barcelona legendär, brachte Stars wie Messi und Fabregas hervor. Aber was wurde aus ihren Kollegen?

HINTERGRUND

Lionel Messi ist vielleicht der beste Fußballer aller Zeiten. Ganz sicher ist der Argentinier aber der beste Spieler, den der FC Barcelona jemals hervorbrachte. Im Sommer 2000 kam der sechsmalige Weltfußballer als 13-Jähriger aus seiner argentinischen Heimat zu Barca, schaffte über La Masia den Sprung zum Superstar.

Zu seinen Weggefährten gehörten dabei schon im Nachwuchs Gerard Pique und Cesc Fabregas, ebenfalls Teil des legendären Jahrgangs 1987, der womöglich beste in der Historie von Barcelonas Akademie. Aber was wurde aus den Mitspielern von Messi, Pique und Fabregas? Wir haben uns auf Spurensuche begeben.

JOSE HINOJOSA

Er teilte sich in La Masia ein Zimmer mit Fabregas, verstand sich bestens mit dem späteren Weltmeister. Auch Hinojosa war Mittelfeldspieler, schaffte es allerdings nie in den Profibereich. Heute arbeitet er in einer Fußballschule in Katalonien und kickt nebenbei noch für einen Amateurklub.

VICTOR VAZQUEZ

Der offensive Mittelfeldmann galt seinerzeit mitunter sogar als talentierter als Messi. "Ich erinnere mich, dass Messi und Victor bei weitem die besten Spieler in unserer Mannschaft waren", sagte Fabregas mal. Und Vazquez selbst erklärte: "Sie sprachen mehr über mich als über Messi."

Vom Glanz der Karriere Messis war Vazquez später jedoch weit entfernt. Er durfte nur dreimal für Barcas erste Mannschaft ran, spielte lange für das B-Team der Katalanen. Hatte später dennoch eine ordentliche Profilaufbahn, verbrachte deren Großteil von 2011 bis Anfang 2016 beim belgischen Topklub Brügge.

Mit inzwischen 34 Jahren ist der Spanier immer noch aktiv, heuerte vor kurzem bei MLS-Klub LA Galaxy an.

DANI PLANCHERIA

Er war der Keeper des legendären Nachwuchsteams, machte aber nie ein Spiel für die erste Mannschaft. Kickte in Barcas B-Team immerhin unter Pep Guardiola und versuchte sich mit 21 mal kurz in England bei Blackburn.

Als er sich dort nicht durchsetzen konnte, kehrte er nach Spanien zurück und stand in unteren Ligen unter Vertrag. 2014 beendete er seine Karriere mit 27.

MARC VALIENTE

Der Innenverteidiger kam als Zehnjähriger zu Barca und war oft Kapitän, auch im legendären Team mit Messi. Für Barcas erste Mannschaft absolvierte der mittlerweile 34-Jährige nur zwei Pflichtspiele, 2008 ging er mit 21 zum FC Sevilla.

Dort setzte sich Valiente zwar nicht durch, avancierte später bei Real Valladolid dann aber immerhin zum gestanden Erst- und Zweitligaprofi. Nach Stationen in Israel, Belgien und Serbien seit Sommer 2019 beim spanischen Zweitligisten Gijon angestellt.

ROGER GIRIBET

Er kam am gleichen Tag wie Messi zu Barca, zum Können des Argentiniers fehlte ihm aber sehr viel. "Es gibt viele talentierte Spieler, die es nicht schaffen, weil sie nicht mit Druck umgehen können. Als ich vor 1.500 Menschen spielen musste, zitterten mir die Knie", erklärte Giribet mal. "Und er (Messi, d. Red.) spielt immer gleich, egal ob im Champions-League-Finale oder in seinem Vorgarten."

Der Abwehrmann spielte nie für Barcas erste Mannschaft, ging mit 19 zu Terrassa und spielte für mehrere kleine Klubs. Heute noch bei einem spanischen Sechstligisten aktiv.

FRANCK SONGO'O

Den Sohn des früheren kamerunischen Nationalkeepers Jacques Songo'o entdeckte Barca in der Jugend La Corunas, wo sein Vater damals spielte. Songo'o verließ Barca mit 18 in Richtung England zu Portsmouth, konnte sich dort aber nicht durchsetzen und kehrte nach mehreren Leihen 2008 nach Spanien zu Real Saragossa zurück.

Songo'o absolvierte immerhin drei Länderspiele für Kamerun, hörte 2014 mit 27 Jahren nach einem halben Jahr beim griechischen Erstligisten PAS Giannina aber schon auf.

JULIO DE DIOS MORENO

War ein talentierter Mittelfeldspieler, schaffte es aber nie in Barcas erste Mannschaft. De Dios Moreno kickte nur für das C- und das B-Team Barcelonas, verbrachte seine weitere Karriere vor allem in der dritten spanischen Liga.

Seit letzten Sommer beim Amateurklub Real Jaen aktiv.

EUGENIO "PITU" PLAZUELO

Der Spanier, als "Pitu" bekannt, war ähnlich wie Vazquez in der Jugend einer derer, auf die viele schauten. In Barcas A-Team tauchte er später allerdings nie auf, mit 20 ging er zum B-Team von Real Mallorca.

Auch bei Mallorca gelang ihm der Durchbruch nicht, kickte danach meist für kleinere Klubs. Seit 2017 beim Viertligisten Cerdanyola aktiv.

JUANJO CLAUSI

Der Offensivspieler war technisch schon immer beschlagen, stand im Ranking der Freistoßschützen in Barcas Nachwuchs gemeinsam mit Victor Vazquez sogar noch vor Messi. "Ich war der Schütze. Aber ich musste ihn (Messi, d. Red.) auch ab und zu mal ran lassen", sagte Clausi mal.

Clausi absolvierte aber nie ein Pflichtspiel für Barcas erste Mannschaft, ging nach der U19 zum kleinen Klub Catarroja. Wurde dann zu einem echten Wandervogel in den unteren Ligen Spaniens, zu seinen Highlights zählen drei Einsätze in der Copa del Rey.

Seit Januar ein zweites Mal beim Viertligisten Paterna CF aktiv. "Vor allem zu Saisonbeginn denke ich oft: Warum spielt ein bestimmter Spieler jetzt in einer höheren Kategorie und nicht ich? Wo ich doch die bessere Ausgangslage hatte ...“, sagte Clausi mit Blick auf seine Karriere vor einigen Jahren zu yosoynoticia.es.