Barça-Youngster Ilias Akhomach fordert wohl zu viel Geld: Milan will ihn ablösefrei

Der FC Barcelona kann aktuell auf zahlreiche Talente zurückgreifen. Eines hat aber nun das Interesse der AC Milan geweckt.

WAS IST PASSIERT? Die AC Milan ist stark an einer Verpflichtung von Ilias Akhomach vom FC Barcelona interessiert. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des 18-Jährigen bei den Katalanen läuft im Sommer aus. Dem Bericht zufolge will Barça gerne mit Ilias verlängern, doch die finanziellen Forderungen des Spielers seien bislang viel zu hoch, um zu einer Einigung zu kommen.

Deshalb ist ein ablösefreier Abgang nach der Saison wahrscheinlich. Milans Vertreter hätten bereits Kontakt zu den Beratern des Teenagers aufgenommen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Ilias Akhomach spielte zunächst bei zwei kleineren Verein, bevor er 2019 in die Barça-Jugend wechselte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der aktuellen Saison hat er noch keinen Einsatz für die erste Mannschaft absolviert. In der vergangenen Spielzeit durfte er zweimal in der Liga und einmal in der Copa del Rey für die Katalanen auflaufen.