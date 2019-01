Transfergerücht: Juventus bemüht sich um Barca-Talent Ilaix

Ilaix gilt als eines der größten Talente in Barcas Nachwuchsschmiede La Masia. Juventus könnte sich den Teenager aber bald unter den Nagel reißen.

Ilaix, 15-jähriges Mittelfeldtalent aus dem Nachwuchs des FC Barcelona, hat angeblich das Interesse von Juventus Turin geweckt. Laut Radio Catalunya haben die Bianconeri bereits Kontakt zur Familie des Supertechnikers aufgenommen und wollen ihn nach dessen 16. Geburtstag am 19. Januar nach Italien holen.

Dem Bericht zufolge ist ein Transfer des in Guinea geborenen Megatalents nach Turin wahrscheinlich, wenngleich Barca alles dafür tun will, um Ilaix zu halten. Neben Juve wurde bereits vor einigen Monaten auch Borussia Dortmund und Manchester City Interesse an dem Teenager nachgesagt.

Ilaix bereits mit vier Einsätzen in der UEFA Youth League

Ilaix, der mit acht Jahren mit seinen Eltern aus Guinea nach Barcelona kam und sich dem Nachwuchs der Blaugrana anschloss, hat in dieser Saison bereits für Barcas U19 debütiert. In der UEFA Youth League kam der Rechtsfuß, der sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann, zu vier Einsätzen, lieferte dabei eine Vorlage.

Im August letzten Jahres hatte Ilaix für Aufsehen gesorgt, als er mit Barcas U17 bei einem Turnier den Nachwuchs Real Madrids mit 5:0 bezwang und dabei drei Tore erzielte, darunter eines von der Mittellinie.