Barca-Superstar Lionel Messi verrät: Samuel Eto'o gab mir einen wichtigen Tipp

Lionel Messi ist Rekordtorschütze in LaLiga und sechsfacher Weltfußballer. Dennoch: Ein Tipp von Samuel Eto'o leitete die Erfolgsstory ein.

Lionel Messi vom hat auf seine Anfangszeit in der spanischen zurückgeblickt und verraten, dass er erst nach einem Tipp von Ex-Kollege Samuel Eto'o so richtig in Fahrt gekommen ist.

Im Gespräch mit LaLiga ließ der argentinische Superstar durchsickern, dass es ihm anfangs gar nicht so leicht fiel, Tore zu schießen. "In den ersten Jahren fiel es mir schwer, viele Tore zu schießen. Mal machte ich Fehler, mal hatte ich kein Glück."

Lionel Messi: Nach Eto'o-Tipp platzte der Knoten

Den Wendepunkt stellte dann ein Gespräch mit einem ehemaligen Teamkollegen dar, Samuel Eto'o gab Messi nämlich den entscheidenden Tipp. "Ich erinnere mich, dass Eto'o zu mir sagte: 'An dem Tag, an dem du anfängst, die Tore zu machen, wirst du sehen ...' Denn ich kam zu vielen Chancen, verwertete sie aber nicht. Bis bei mir eines Tages der Knoten platzte und der Ball reinging."

In seiner Karriere gelangen dem 32 Jahre alten Nationalspieler Argentiniens in Spaniens höchster Spielklasse ganze 432 Tore, womit Messi der erfolgreichste Torschütze aller Zeiten auf spanischem Boden ist. "Rekordtorschütze in LaLiga zu sein, ist etwas Spezielles, wenn man bedenkt, was die spanische Meisterschaft bedeutet. Ich denke, das ist einer der schönsten Rekorde, die ich halte", so der Barca-Angreifer.

Lionel Messi ist vertraglich noch bis 2021 an den FC Barcelona gebunden. In der laufenden Spielzeit lief er 20-mal für Barca auf, 16 Treffer und neun Vorlagen gingen bis dato auf sein Konto.