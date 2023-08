Barça-Schlamperei? Komplikationen bei Transfer von Ousmane Dembélé

Der Wechsel von Ousmane Dembélé sollte am Samstag verkündet werden. Doch daraus wird nun nichts.

WAS IST PASSIERT? Der Transfer von Ousmane Dembélé vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain verzögert sich offenbar. Der Grund ist angeblich ein Versäumnis der Spanier.

Wie die französische Zeitung L'Équipe berichtet, sollte Dembélé am Freitag in Paris den obligatorischen Medizincheck absolvieren und bereits am Samstag offiziell vorgestellt werden.

Doch daraus wird offenbar nichts. Die Barça-Verantwortlichen sollen es nämlich verpasst haben, alle erforderlichen Dokumente rechtzeitig an PSG zu schicken.

WIE GEHT ES WEITER? Dass der Wechsel des 26-jährigen Franzosen dadurch grundsätzlich in Gefahr gerät, ist aber freilich nicht zu erwarten. PSG wird für den Offensivspieler, der in Barcelona noch bis 2024 unter Vertrag steht, angeblich 50 Millionen Euro überweisen.

WAS SIND DIE HINTERGRÜNDE? Die spanische Zeitung Sport will obendrein erfahren haben, warum sich Dembélé letztlich für einen Abschied aus Spanien entschieden hat. Demnach habe der Moment, in dem der frühere Dortmunder als Tauschobjekt in einem möglichen Deal mit Kylian Mbappé gehandelt wurde, das Fass zum Überlaufen gebracht.

Bereits am Freitag hatte die spanische Zeitung AS von einem Gespräch zwischen Dembélé und Barcelona-Coach Xavi berichtet, in dem der Spieler seinen Unmut über den Umgang der Bosse der Katalanen mit ihm mit deutlichen Worten zum Ausdruck gebracht haben soll.

"Ich wollte hier weitermachen und Titel gewinnen, aber in einem gesunden Umfeld. Ich werde immer wieder mit Scheiße beworfen, sie wollen mir den Kopf abschlagen", soll der Franzose gesagt haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Dembélé wechselte 2017 vom BVB nach Barcelona. In der vergangenen Saison absolvierte er 35 Pflichtspiele für die Katalanen. Seine Ausbeute: Acht Tore und neun Vorlagen.