Barca-Präsident Laporta schließt Kimmich-Wechsel aus

Nachdem Trainer Xavi von Kimmich geschwärmt hat, erteilte Präsident Laporta einem möglichen Wechsel eine Absage.

WAS IST PASSIERT? Der spanische Meister FC Barcelona hat eine Verpflichtung von Nationalspieler Joshua Kimmich ausgeschlossen.

WAS WURDE GESAGT? "Aus wirtschaftlichen Gründen" werde man einen möglichen Wechsel des 28-Jährigen "nicht in Betracht ziehen", sagte Barca-Präsident Joan Laporta in einem Interview des TV-Senders TV3.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kimmich hatte zuletzt offensichtlich das Interesse der Spanier geweckt. Barca-Trainer Xavi hatte den Profi von Rekordmeister Bayern München als "absoluten Spitzenspieler" gelobt und betont: "Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben."

Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte mit Unverständnis auf die Kommentare reagiert. Auch Kimmich selbst schloss einen Wechsel aus und bekannte sich zum FC Bayern. "Ich habe ja, wie jeder sicherlich weiß, noch zwei Jahre Vertrag und wir haben Großes vor", betonte er zuletzt.

