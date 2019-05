Auch bei Barca-Niederlage wäre Jeison Murillo Copa-del-Rey-Sieger

Jeison Murillo kann entspannt auf das Finale der Copa del Rey zwischen Barcelona und Valencia blicken - er wird den Wettbewerb so oder so 'gewinnen'.

Verteidiger Jeison Murillo vom ist der Gewinn der nicht zu nehmen. Selbst falls seine Mannschaft am Samstagabend (21 Uhr live auf DAZN) das Finale um den spanischen Pokal gegen den verlieren sollte, darf sich der 26-Jährige Pokalsieger nennen.

Der Grund ist einfach: Murillo wurde in dieser Saison sowohl von Valencia als auch Barcelona in jenem Wettbewerb eingesetzt. Die Regularien sehen vor, dass jeder Spieler, der eine Partie im Wettbewerb für den Sieger bestritten hat, auch als solcher ausgezeichnet wird.

So kam der Kolumbianer in der Zwischenrunde beim 2:1 gegen CD Ebro für Valencia zum Einsatz, ehe er in der Winterpause nach Barcelona verliehen worden war. Für die Katalanen absolvierte er die beiden Duelle im Achtelfinale gegen .