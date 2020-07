Barca-Boss Bartomeu: Trainer Setien "wird weitermachen"

Hat Quique Setien als Trainer beim FC Barcelona noch eine Zukunft? Von Josep Maria Bartomeu gab es zunächst Rückendeckung.

Barca-Boss Josep Maria Bartomeu hat dem in der Kritik stehenden Trainer Quique Setien den Rücken gestärkt und will auch künftig auf ihn bauen. "Quique wird weitermachen. Ich bin ziemlich zufrieden mit der Entwicklung, die wir trotz einiger Unentschieden in den vergangenen Spielen gezeigt haben", sagte Bartomeu dem katalanischen Radiosender RAC1 .

Der gewann unter Setien nur zwei der jüngsten fünf Liga-Begegnungen und hat vier Spieltage vor Saisonschluss vier Punkte Rückstand auf den "ewigen" Rivalen an der Tabellenspitze. Dennoch behauptete Bartomeu, er habe zuletzt "ein besseres Bild gesehen und ich hoffe, dass es so weitergeht".

Barca-Trainer? Xavi verlängerte bei Al-Sadd

Die Trennung von Setiens Vorgänger Ernesto Valverde bereue er "nicht". Es habe eines "Schubs für das Team und die Kabine" bedurft: "Setien ist ein starker Vertreter des Barca-Modells und hat eine DNA, die sich an die des Vereins anpasst. Er arbeitet hart."

Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, wonach Barca-Ikone Xavi den Trainerposten bei den Katalanen übernehmen könnte. Doch der 40-Jährige verlängerte am Sonntag überraschend seinen Vertrag bei Al-Sadd SC in bis 2021.