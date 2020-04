Barca-Angreifer Martin Braithwaite: Ich werde hier einer der besten LaLiga-Stürmer

Martin Braithwaite kam Anfang des Jahres aus Leganes nach Barcelona. Doch der Angreifer hat bei den Katalanen richtig große Ziele.

Angreifer Martin Braithwaite (28) vom hat große Ziele. Der Winterneuzugang der Katalanen hat prophezeit, dass er in absehbarer Zeit einer der Top-Torjäger der spanischen werden wird.

"Ich muss Stammspieler und Torjäger dieser Mannschaft werden", gab sich der Däne im Gespräch mit DR selbstbewusst und schob schnell nach: "Wenn man für Barca spielt, dann bekommt man auch seine Chancen. Ich habe also keine Zweifel daran, dass ich viele Tore schießen werde und zu einem der Top-Torjäger der Mannschaft beziehungsweise der Liga werde."

Gleichzeitig weiß der dänische Nationalspieler, dass er hart an sich arbeiten muss, um seine Ziele zu erreichen. "Ich muss an meine Stärken glauben. Ich bin in meiner Karriere jetzt schon so weit gekommen, weil ich viel Arbeit hineingesteckt habe. Man wird dafür belohnt. Und dafür bin ich auch hier", sagte der 28-jährige Offensivspieler.

Barca holte Braithwaite im Winter aus Leganes

Braithwaite wurde für 18 Millionen Euro von Abstiegskandidat Leganes losgeeist, um die verletzten Luis Suarez und Ousmane Dembele zu ersetzen. Seit der Corona-Unterbrechung kann der Däne jedoch ebenfalls nicht auf dem Platz stehen und arbeitet individuell an seiner Fitness.

"Ich trainiere aktuell mehr als je zuvor. Dafür werde ich belohnt werden. Ich sehe die Pause als einen Vorteil, weil ich weiß, dass niemand sich solche Mühe gibt wie ich", richtete Braithwaite eine Kampfansage an seine Teamkollegen.

Für Leganes und Barca machte Braithwaite in dieser Saison zusammen 30 Pflichtspiele (acht Tore, eine Vorlage).