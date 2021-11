Ballon d'Or 2021: Wann und wo findet die Verleihung statt?

Von diesem Titel kann sich kein Verein der Welt etwas kaufen, trotzdem wird er mit großem Interesse verfolgt: Die Vergabe des Ballon d’Or steht wieder an!

"Der goldene Ball“ – für den Titel des besten Spielers der Welt konnte sich Gründer Gabriel Hanot 1956 wohl keinen pompöseren Namen einfallen lassen. 65 Jahre später hat der Titel weiterhin seine Stahlkraft – gleich dreißig Spieler sind in diesem Jahr nominiert.

Die Sieger der letzten Jahre lesen sich relativ monoton: Seit 2008 gewannen der Portugiese Cristiano Ronaldo und der Argentinier Lionel Messi fast jedes Jahr den Award – mit zwei Ausnahmen: 2018 konnte der Kroate Luka Modric dazwischenfunken, 2020 fiel der Preis wegen der Coronapandemie aus.

Datum, Ort, Nominierte, Übertragung … Es gibt viele Fragen rund um die Vergabe des Ballon d’Or. Goal fasst in diesem Artikel alle Informationen dazu zusammen.

Ballon d'Or 2021: Alles Wissenswerte rund um die Auszeichnungen

Sechsmal Lionel Messi, fünfmal Cristiano Ronaldo: Alleine die beiden überragenden Akteure des letzten Jahrzehnts haben zusammen elf Titel gewinnen können. Alle Fußballanhänger:innen, die in der heutigen Zeit leben, dürfen sich also mehr als glücklich schätzen, diese beiden Ausnahmesportler noch in Aktion zu sehen.

Dabei ist es nicht unwahrscheinlich, dass es in diesem Jahr nicht zu einer Auszeichnung Ronaldos oder Messis kommen wird: Messis Jahr bei PSG und dem FC Barcelona lief alles andere als glatt und auch Ronaldos letztes Jahr bei Juventus war nicht das erfolgreichste.

Ballon d'Or 2021: So wird gewählt!

Uns erwartet in diesem Jahr also tatsächlich ein spannender Wettbewerb, insgesamt stehen 30 Nominierte zur Wahl. Abstimmen dürfen dabei insgesamt 106 Juror:innen aus ebenso vielen unterschiedlichen Verbänden.

Es handelt sich dabei um die 53 Mitgliedsverbände der UEFA und zusätzlich 53 Verbände außerhalb Europas, die schon einmal an einer WM teilgenommen haben. Ein/e Sportjournalist:in eines jeden Verbands erhält jeweils fünf Stimmen, welche für Spieler eingesetzt werden dürfen.

Ballon d'Or 2021: Hodgson wählte Mascherano als Spieler des Jahres

Dabei gilt die stärkste Stimme als sechs Punkte, die zweite gibt vier Punkte, Platz drei bekommt drei Punkte, vier zwei und Rang fünf einen. Wer am Ende dann am meisten Stimmen hat, gewinnt – so einfach ist das Verfahren.

Dass bei dieser Wahl auch komische Ergebnisse herauskommen können, haben die letzten Jahre gezeigt: So bekamen Maicon (2010 Rechtsverteidiger bei Inter Mailand), Javier Mascherano (2015 Mittelfeldspieler beim FC Barcelona) oder Yoann Gourcuff (2009 bei AC Mailand und Girondins Bordeaux) zu ihrer Zeit Stimmen – zum Erstaunen der gesamten Fußballwelt.

Ballon d'Or 2021: Auch Frauenfußball wird ausgezeichnet

Ein Punkt, der leider noch viel zu oft in Vergessenheit gerät, ist an dieser Stelle noch wichtig zu erwähnen: Nicht nur der beste Fußballer der Männer wird an dem besagten Abend ausgezeichnet. Auch bei den Frauen geht es natürlich um die weltweit beste Spielerin!

Hierbei sind 20 Frauen nominiert, die dem vergangenen Jahr ihren Stempel aufdrücken konnten. Eine Spielerin aus Deutschland oder eine Fußballerin, die bei einem deutschen Verein unter Vertrag steht, ist hier aber nicht dabei.

Neben den beiden Preisen für den / die beste Spieler:in gibt es auch noch zwei weitere Trophäen: Der Yaschin-Preis für den besten Torhüter und den Kopa-Preis für den besten Spieler unter 21 Jahren. Hier dürfte ein Spieler besonders gute Chancen haben: Pedri (FC Barcelona) steht bei der Weltfußballerwahl und bei der Kopa-Wahl zur Auswahl.

Ballon d'Or: 2021 Wann und wo findet die Veranstaltung dieses Jahr statt?

Alle Einzelheiten rund um den Ballon d’Or sind geklärt, nun wollen wir uns ein paar Daten rund um das Event anschauen – schließlich ist es ja nicht mehr in allzu weiter Ferne. Noch in diesem November geht es rund!

Ballon d'Or: Dann ist es endlich soweit!

Damit kommen wir auch direkt zum Datum: Am 29. November 2021 steigt die Vergabe des Ballon d’Or! Wie eigentlich jedes Jahr findet das Event also an einem Montagabend statt, die Uhrzeit wird vom Veranstalter noch zeitnah bekanntgegeben.

Auch der Veranstaltungsort ist schon bekannt – in Paris soll die Zeremonie über die Bühne gehen. Das ergibt auch durchaus Sinn, schließlich ist der Hauptsitz des Veranstalters France Football ebenfalls in der französischen Hauptstadt.

Wo steigt die Feier? Der Ballon d'Or 2021

In der Vergangenheit fand die Austragung im Grand Palais statt, also zwischen Louvre und dem Triumphbogen, direkt an den Champs Elysees. Dass es dieses Jahr die gleiche Location wird, ist nicht unwahrscheinlich, mehr Informationen dazu und zu der Übertragung im TV und LIVE-STREAM wird es aber erst in den Tagen vor dem Event geben.

Bis dahin bleibt uns also nur Warten und Vorbereiten – immerhin wissen wir bereits, wer auf der Liste der 30 besten Spieler und der zehn besten Youngsters steht. Aus der Bundesliga sind übrigens nur zwei Spieler dabei: Robert Lewandowski (FC Bayern München) und Erling Haaland (Borussia Dortmund).