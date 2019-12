Ballon d'Or 2019: Angeblicher Leak bei Twitter aufgetaucht

Kurz vor der Verleihung des Ballon d'Or ist bei Twitter ein angeblicher Leak des Endergebnisses aufgetaucht.

Einem Tweet von "Barca Universal" zufolge gewinnt Lionel Messi vom die Wahl mit 446 Punkten. Die beiden Liverpool-Stars Virgil van Dijk und Mohamed Salah landen auf den Rängen zwei und drei. Cristiano Ronaldo, der den Award bereits fünfmal gewann, soll angeblich nur Vierter werden.

Ob dieser vermeintliche Leak allerdings tatsächlich glaubwürdig ist, ist fraglich. Wer die Wahl tatsächlich gewinnt, entscheidet sich am Montag in Paris.

❗There is a 'leaked Ballon d'Or rankings' list leaked by an anonymous source earlier on Twitter today, in which Messi wins the award. pic.twitter.com/Uifzhxa5ov