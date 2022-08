Ballon d'Or: Lionel Messi spricht sich für Karim Benzema als Sieger aus

Lionel Messi ist erstmals seit 2005 nicht für den Ballon d'Or nominiert. Was seine Nachfolge angeht, hat er eine klare Meinung.

Rekordsieger Lionel Messi hat eine klare Meinung dazu, wer in diesem Jahr den Ballon d'Or gewinnen sollte. "Ich denke, in diesem Jahr gibt es keine Zweifel. Es ist klar, dass Benzema ein spektakuläres Jahr hatte", sagte Messi in einem Interview mit TyC Sports, aus dem die Marca zitierte.

Messi selbst wäre als Titelverteidiger ins Rennen gegangen, doch der siebenmalige Sieger schaffte es überraschend nicht einmal auf die 30-köpfige Shortlist von Ausrichter France Football - im Gegensatz etwa zu seinem langjährigen Rivalen Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema: Überragende Saison mit Real Madrid

Doch auch CR7 ist nur Außenseiter, während Karim Benzema von Real Madrid der Topfavorit auf den Goldenen Ball ist. "Er hat dieses Jahr mit der Champions League gekrönt, in der er ab dem Achtelfinale in jedem Spiel entscheidend war. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr Zweifel gibt", so Messi.

Der Franzose führte die Königlichen mit 15 Treffern in der vergangenen Champions-League-Saison zum Titelgewinn, auch in der spanischen Liga war er mit 27 Treffern das Maß aller Dinge.