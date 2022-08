Ballon d'Or, Kopa Trophy 2022 für den besten U21-Spieler: Das sind die Nominierten

Die zehn Nominierten für die Vergabe der Kopa Trophy als bester U21-Spieler der Welt stehen fest. Wer gewinnt den Titel 2022?

Die Nominierten für die Kopa Trophy 2022 (dt. Kopa-Trophäe) im Rahmen des Ballon d'Or stehen fest, nachdem die französische Fachzeitschrift France Football am 12. August eine zehnköpfige Shortlist bekannt gegeben hat. Dabei dürfen sich gleich sechs Spieler aus der Bundesliga Hoffnung auf die begehrte Auszeichnung machen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zur Kopa Trophy, wann die Auszeichnung vergeben wird und wer den Titel in der Vergangenheit bereits gewonnen hat.

Was ist die Kopa Trophy und wer wird ausgezeichnet?

Mit der Kopa Trophy wird seit 2018 der beste U21-Spieler der Welt ausgezeichnet. Sie ist nach dem ehemaligen französischen Weltklassespieler Raymond Kopa benannt und wird im Rahmen der Gala zum Ballon d’Or vergeben.

Die Veranstaltung in diesem Jahr soll laut France Football am 17. Oktober 2022 stattfinden. Schauplatz wird das Theatre du Chatelet in Paris sein.

Aus der zehnköpfigen Shortlist wählen dann ausschließlich frühere Gewinner des Ballon d'Or ihren Sieger. Diese geben drei Spielern eine Punktzahl von 5, 3, oder 1. Der Sieger ist der Spieler mit den meisten Punkten, bei einem Gleichstand gewinnt derjenige, der öfter auf den ersten Platz gewählt wurde.

Imago Images

Kopa Trophy 2022: Wer sind die 10 Nominierten?

Kommt der beste junge U21-Spieler der Welt aus der Bundesliga? Deutschlands Oberhaus darf sich jedenfalls große Hoffnungen auf einen Gewinner hierzulande machen, nachdem gleich sechs der zehn Nominierten für einen deutschen Verein kicken.

NAME KLUB NATIONALITÄT Karim Adeyemi Borussia Dortmund Deutschland Jude Bellingham Borussia Dortmund England Eduardo Camavinga Real Madrid Frankreich Gavi FC Barcelona Spanien Ryan Gravenberch Bayern München Niederlande Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal Jamal Musiala Bayern München Deutschland Josko Gvardiol RB Leipzig Kroatien Bukayo Saka FC Arsenal England Florian Wirtz Bayer Leverkusen Deutschland

Goal

Wer hat die Kopa Trophy bislang gewonnen? Alle Sieger seit 2018

Leider hat die Kopa Trophy bislang noch kein deutscher Spieler gewonnen. Interessant ist allerdings, dass bislang bei jeder Ausgabe ein Spieler von Borussia Dortmund auf dem zweiten Platz landete.

Im Jahr 2020 wurde die Verleihung aufgrund der COVID-Pandemie ausgesetzt, deshalb gab es keinen Sieger. Titelverteidiger ist Pedri vom FC Barcelona.

2018 RANG NAME KLUB PUNKTE 1. Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 110 2. Christian Pulisic Borussia Dortmund 31 3. Justin Kluivert AS Roma 18

2019 RANG NAME KLUB PUNKTE 1. Matthijs de Ligt Juventus 58 2. Jadon Sancho Borussia Dortmund 49 3. João Félix Atletico Madrid 41

Imago Images