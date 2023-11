Die Smileys sprechen Bände! Cristiano Ronaldo kommentiert Journalisten-Attacke auf Lionel Messi nach dem Ballon d'Or

Cristiano Ronaldo meldet sich überraschenderweise via Social Media und kommentiert einen Journalisten-Rant gegen Lionel Messi.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat einen Post eines spanischen Journalisten gelikt und kommentiert, der die Auszeichnung von Lionel Messi mit dem Ballon d'Or scharf kritisiert hat. Das Video von AS-Reporter Tomas Roncero bedachte CR7 mit vier Lach-Smileys.

WAS WURDE GESAGT? Roncero hatte in seinem Video gesagt: "Wir wussten, dass das passiert. Es war klar, dass sie Messi einen weiteren Ballon d'Or geben. Der ist nach Miami in den Ruhestand gegangen, aber es sah schon bei PSG so aus, als ob er im Ruhestand ist, um sich auf die WM vorzubereiten. Er hat die WM gewonnen, klar, aber auch nur mit sechs Elfmetern. Die WM ist jetzt zehn Monate her, wir haben schon fast November. Messi hat jetzt acht Ballon d'Or, aber eigentlich müssten es fünf sein. Er hat Iniesta und Xavi einen weggenommen, den von Lewandowski, der sechs Titel in einer Saison geholt hat, und den von Haaland, der überall Torschützenkönig war."

DAS BILD ZUR NEWS:

Instagram:@ronaldo@astelevision

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi und Ronaldo lieferten sich vor allem während der Zeit, als Messi in Barcelona und CR7 bei Real Madrid glänzte, denkwürdige Duelle um Titel und Auszeichnungen. Beim Ballon d'Or liegt der Argentinier nun mit acht Auszeichnungen deutlich vor Ronaldo, der fünf Goldene Bälle erhielt.