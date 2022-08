Ballon d'Or 2022: Die Nominierten für die Yashin Trophy des besten Torhüters

Am 17. Oktober wird der Ballon d'Or 2022 vergeben. Wir stellen hier die Nominierten für die Yashin Trophy des besten Torhüters vor.

Am 17. Oktober findet die prestigeträchtige Verleihung des Ballon d'Or 2022 statt. Insgesamt werden Auszeichnungen in vier großen Kategorien vergeben. Wir blicken hier auf die Yashin Trophy, die an den besten Torwart überreicht wird. Welche Torhüter sind nominiert?

Im vergangenen Jahr sicherte sich Gianluigi Donnarumma die Auszeichnung, nachdem er Italien zum EM-Titel geführt hatte. In diesem Jahr allerdings fließt kein Turnier in die Wertung ein. Zum einen, weil die WM erst im Herbst stattfindet. Und zum anderen, weil nicht mehr das Kalenderjahr entscheidend ist bei der Abstimmung, sondern die vergangene Saison.

Das Magazin France Football, das den Ballon d'Or vergibt, beschloss noch einige weitere Änderungen. So sind ab diesem Jahr nur noch Medienvertreter aus den 100 besten Ländern der FIFA-Weltrangliste stimmberechtigt, zudem soll neben der individuellen Leistung auch die Leistung der Mannschaft mehr Gewicht bei der Abstimmung bekommen. Die bisherige Karriere hingegen soll - anders als in den Jahren zuvor - keine Rolle mehr spielen.

Wer gewinnt die Yashin Trophy beim Ballon d'Or 2022? GOAL blickt auf die Nominierten.

Ballon d'Or 2022: Was ist die Yashin Trophy?

Die Yashin Trophy wurde erstmals 2019 als offizielle Kategorie im Rahmen des Ballon d'Or vergeben und soll den besten Torwart auszeichnen. Benannt ist die Trophäe nach der sowjetischen Torhüterlegende Lev Yashin.

Ballon d'Or 2022, Yashin Trophy: Die Nominierten

Folgende Torhüter wurden von France Football für die Yashin Trophy nominiert. Vorjahressieger Gianluigi Donnarumma hat es nicht in die Vorauswahl geschafft!

Spieler Klub Nationalität Yassine Bounou FC Sevilla Marokko Alisson Becker FC Liverpool Brasilien Thibaut Courtois Real Madrid Belgien Ederson Manchester City Brasilien Mike Maignan AC Mailand Frankreich Edouard Mendy FC Chelsea Senegal Manuel Neuer Bayern München Deutschland Jan Oblak Atletico Madrid Slowenien Kevin Trapp Eintracht Frankfurt Deutschland Hugo Lloris Tottenham Hotspur Frankreich

Ballon d'Or: Die bisherigen Sieger der Yashin Trophy

Seit 2019 wird die Yashin Trophy vergeben. Da die Wahl 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen war, gab es bislang nur zwei Sieger: