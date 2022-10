Der beste Stürmer der Saison wird nun mit der Müller Trophy ausgezeichnet. So geschehen auch am Montag bei der Verleihung des Ballon d'Or in Paris.

Robert Lewandowski vom FC Barcelona ist bei der Verleihung des Ballon d'Or mit der Müller Trophy als bester Stürmer des Jahres ausgezeichnet worden. Der Angreifer erhielt den Preis am Montagabend bei der Gala in Paris, wobei seine Saison beim FC Bayern, für den er bis zum Sommer aufgelaufen war, ausgezeichnet wurde. Im vergangenen Jahr hatte Robert Lewandowski, ebenfalls noch beim FC Bayern München unter Vertrag, die Auszeichnung schon einmal abgeräumt. Er war der erste Gewinner dieses neugeschaffenen Preises, den er sich nun noch einmal gesichert hat. Preis wurde nach Stürmerlegende Gerd Müller benannt Die Vergabe war 2021 als Trostpreis für den Polen begriffen worden, der sich bei der Ballon-d'Or-Wahl Lionel Messi geschlagen geben musste. Lewandowski hatte die erste Auszeichnung noch als "Torjäger des Jahres" erhalten, im September wurde bekannt, dass sie zu Ehren von Gerd Müller nun den Namen der deutschen Stürmerlegende trägt.