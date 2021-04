Power Ranking zum Ballon d'Or 2021: Mbappe bringt sich in Stellung

Wer hat aktuell die besten Aussichten, den Ballon d'Or 2021 zu gewinnen? Ein Ranking der 20 derzeit aussichtsreichsten Kandidaten.

HINTERGRUND

Drei Tore im Camp Nou, insgesamt vier gegen Barca, Doppelpack in der Allianz Arena: Musste sich PSG-Stürmerstar Kylian Mbappe in den vergangenen Jahren noch den Vorwurf gefallen lassen, in den ganz großen Spielen mitunter nicht das abzuliefern, wozu er imstande ist, hat er seine Kritiker in dieser Hinsicht mit den Auftritten in der bisherigen K.-o.-Runde der Champions League gegen Barcelona und den FC Bayern zum Schweigen gebracht.

Und obwohl bis zur Vergabe des Ballon d'Or für den weltbesten Spieler des Jahres 2021 noch einige Zeit ins Land gehen wird, hat sich Mbappe vor allem mit jenen Ganzleistungen in der Königsklasse für den erstmaligen Gewinn der prestigeträchtigen Trophäe in Stellung gebracht.

"Sie (Messi und Ronaldo, d. Red.) sind bessere Spieler als ich, sie haben eine Milliarde mehr Dinge getan als ich. Aber in meinem Kopf sage ich mir immer, dass ich der Beste bin, weil du dir auf diese Weise keine Grenzen setzt und versuchst, dein Bestes zu geben", erklärte Mbappe vor einigen Tagen im Interview mit RMC Sport sein Mindset.

Ein Mindset, das für den 22-jährigen Franzosen Ende dieses Jahres in Form der Ballon-d-'Or-Trophäe auch tatsächlich greifbare Realtität werden könnte. Goal und SPOX haben ein Power Ranking zum aktuellen Standing der 20 aussichtsreichsten Kandidaten für den Gewinn des Ballon d'Or 2021 zusammengestellt.

20. JOSHUA KIMMICH | FC Bayern München | Deutschland

Kimmich hat sich nach seinem Meniskusschaden im Herbst zu Beginn dieses Jahres eindrucksvoll zurückgemeldet, sich bei Bayern ohnehin schon zuvor zu einem der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt entwickelt.

Die Konstanz des 26-Jährigen ist atemberaubend, mit seiner Gier hebt er selbst ein Weltklasse-Team wie Bayern immer wieder auf ein neues Level. Zwar ist die 2:3-Niederlage gegen PSG im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League ein Dämpfer, noch sind aber alle Chancen intakt und Kimmich kann sich zudem bei der EM im Sommer weiter in den Fokus spielen.

19. LAUTARO MARTINEZ | Inter Mailand | Argentinien

Zusammen mit Romelu Lukaku bildet Martinez bei Inter ein Traum-Duo im Angriff, der Argentinier steht in der Serie A bei 15 Toren und acht Vorlagen.

Martinez könnte damit entscheidenden Anteil an Inters erstem Meistertitel seit 2010 haben. Zudem winkt die Chance, mit Argentinien im Sommer die Copa America zu gewinnen.

18. LUKA MODRIC | Real Madrid | Kroatien

Modric befindet sich aktuell in seiner wohl besten Verfassung seit dem grandiosen Jahr 2018, lieferte in allen bisherigen CL-K.-o.-Spielen wichtige Assists.

Trotz seiner schon 35 Jahre ist der Kroate unter Zinedine Zidane weiterhin unverzichtbar für Real Madrid, ist zudem seit kurzem Rekordnationalspieler seines Landes.

17. MARQUINHOS | Paris Saint-Germain | Brasilien

Der Brasilianer fliegt immer ein wenig unter dem Radar, wenn es um die besten Defensivspieler der Welt geht. Vollkommen zu Unrecht!

Marquinhos ist weiterhin einer der Schlüsselspieler bei PSG, in der Innenverteidigung unersetzlich - und auch nach vorne immer wieder gefährlich, wie er mit seinem Tor beim 3:2-Sieg in München mal wieder unter Beweis stellte.

16. THOMAS MÜLLER | FC Bayern München | Deutschland

13 Torbeteiligungen sind Müller 2021 schon in der Bundesliga gelungen, der 31-Jährige befindet sich weiterhin in bester Verfassung und ist bei Bayern kaum wegzudenken.

Müllers Chancen auf eine Ballon-d'Or-Auszeichnung hängen natürlich auch stark von der Anzahl der Titel mit dem FCB ab. In der Champions League musste er mit dem 2:3 gegen PSG einen Rückschlag hinnehmen.

15. RODRI | Manchester City | Spanien

Einer der wichtigsten Spieler in der aktuell vielleicht besten Mannschaft der Welt: Logisch also, dass Rodri auch beim Ballon d'Or ein Thema sein muss.

So passsicher wie Sergio Busquets zu seinen besten Zeiten, so strategisch klug wie Toni Kroos und so körperlich präsent wie Casemiro - der Spanier vereint die Attribute der besten Sechser der Welt in einer Person.

Rodri ist der Anker in Pep Guardiolas System bei City und könnte mit den Engländern eine titelreiche Saison hinlegen, dürfte zudem im Sommer mit Spanien sein erstes großes Turnier spielen.

14. HARRY KANE | Tottenham Hotspur | England

Kane ist mit 19 Treffern aktuell Top-Torjäger der Premier League, hat zudem in der Liga schon 13 Vorlagen geliefert. Der 27-Jährige hat seinen Ruf als einer der besten Stürmer der Welt zementiert.

Da jedoch der Ligapokal der einzig noch mögliche Titel mit Tottenham in dieser Saison ist, müsste Kane wahrscheinlich schon England im Sommer zum Europameister machen, um eine Chance auf den Ballon d'Or zu haben.

13. MOHAMED SALAH | FC Liverpool | Ägypten

2021 war Salah bislang noch nicht so treffsicher wie gewohnt, was natürlich auch an den kollektiven Problemen des FC Liverpool liegt.

Dennoch: Salah hat bis dato eine gute Saison gespielt und war im CL-Achtelfinale gegen Leipzig die entscheidende Figur. Sollte es dem Ägypter gelingen, im Viertelfinale gegen Real Madrid noch für die Wende zu sorgen und Liverpool in der Premier League in die Top-4 zu führen, hat Salah Chancen auf den Ballon d'Or.

12. RUBEN DIAS | Manchester City | Portugal

Natürlich sorgt Dias nicht für die Highlights, wie es bei Manchester City Kevin de Bruyne, Phil Foden oder Riyad Mahrez tun. Aber der Portugiese, der letzten Sommer für 68 Millionen Euro von Benfica kam, ist dennoch einer der Hauptgründe dafür, dass die Skyblues große Hoffnungen auf das Quadruple haben dürfen.

Dias ist gesetzt in Guardiolas Abwehrzentrum und aktuell einer der besten Innenverteidiger der Welt.

11. NEYMAR | Paris Saint-Germain | Brasilien

Wegen Verletzungen konnte Neymar 2021 bislang nur selten glänzen. Mit dem starken Auftritt beim 3:2 gegen die Bayern inklusive zwei Torvorlagen hat sich der 29-Jährige im Ballon-d'Or-Ranking aber einen Boost verschafft.

Bleibt Neymar verletzungsfrei, gewinnt mit PSG die Champions League und setzt auch bei der Copa America mit der Selecao im Sommer Glanzlichter, wäre er sogar einer der Top-Favoriten auf den Ballon d'Or.

10. BRUNO FERNANDES | Manchester United | Portugal

2021 schon an zehn Toren in der Premier League direkt beteiligt, ist es Bruno Fernandes seit seiner Ankunft vor gut einem Jahr eindrucksvoll gelungen, Manchester United neues Leben einzuhauchen.

Der 26-Jährige zählt zu den besten Mittelfeldspielern überhaupt - und sollte er United den Europa-League-Titel bescheren und für Portugal bei der EM glänzen, muss man Fernandes beim Ballon d'Or durchaus auf dem Zettel haben.

9. KARIM BENZEMA | Real Madrid | Frankreich

In LaLiga hat Benzema in den letzten Wochen getroffen, wie er wollte. Der 33-Jährige steht bei acht Toren in sechs Liga-Einsätzen seit Anfang Februar und ist entscheidend dafür, dass Real weiterhin von einer erfolgreichen Titelverteidigung träumen darf.

Zudem stehen die Chancen der Königlichen auf einen Halbfinal-Einzug in der Champions League nach dem 3:1 gegen Liverpool sehr gut. Gewinnt Real Titel, darf Benzema auch vom Ballon d'Or träumen.

8. ILKAY GÜNDOGAN | Manchester City | Deutschland

Gündogan ist in der Form seines Lebens - auch wenn er selbst diesen Ausspruch nicht mag. Sein Assist für Phil Foden zum Last-Minute-Siegtor gegen Borussia Dortmund im CL-Viertelfinale war der jüngste Beweis dafür.

Der 30-Jährige hat 2021 bereits zwölf Tore erzielt, kann mit City noch alles gewinnen und dürfte auch bei der EM ein Schlüsselspieler im deutschen Team sein. Für Gündgan ist dieses Jahr vieles möglich.

7. CRISTIANO RONALDO | Juventus Turin | Portugal

32 Tore in 36 Pflichtspielen - Cristiano Ronaldo hat auch in dieser Saison mal wieder eine unglaubliche Torquote.

Allerdings ist er mit Juventus im Achtelfinale aus der Champions League ausgeschieden, zudem werden die Turiner wohl erstmals seit 2011 nicht italienischer Meister. Ronaldo kann den Ballon d'Or also wohl nur dann ein sechstes Mal holen, wenn er mit Portugal Europameister wird.

6. ERLING HAALAND | Borussia Dortmund | Norwegen

Fünf Doppelpacks sind Haaland dieses Jahr in der Bundesliga schon gelungen, unter anderem gegen Leipzig, Bayern und im Derby auf Schalke. Dazu führte der 20-Jährige den BVB gegen Sevilla beinahe im Alleingang ins CL-Viertelfinale, wo er im Hinspiel bei Manchester City einen starken Assist lieferte.

Haaland - trotz seiner Jugend bereits einer der besten Stürmer der Welt - wird daher berechtigterweise zumindest zum Kreis der Favoriten auf den Ballon d'Or gezählt. Viel hängt nun davon ab, wie das Saisonfinale mit Dortmund läuft und ob Haaland auch kommende Spielzeit - ob nun beim BVB oder woanders - Top-Leistungen aneinander reiht.

5. ROMELU LUKAKU | Inter Mailand | Belgien

21 Tore, acht Vorlagen - Lukaku hat bei Inter in dieser Saison sogar noch bessere Werte als sein kongenialer Sturmpartner Lautaro Martinez.

Der Belgier ist mittlerweile einer der besten Stürmer der Welt, 2021 war er in der Serie A bis dato an 16 Treffern direkt beteiligt. Und neben dem sich anbahnenden italienischen Meistertitel könnte Lukaku ja auch noch mit Belgien bei der EM für Furore sorgen.

4. LIONEL MESSI | FC Barcelona | Argentinien

Trotz seiner inzwischen 33 Jahre ist Messi weiterhin in vielerlei Hinsicht das Maß aller Dinge, zum Beispiel mit derzeit 23 Buden und zehn Vorlagen mit Abstand Top-Scorer in LaLiga.

Messi könnte Barca noch zur spanischen Meisterschaft führen, in der Champions League ereilte die Katalanen aber bereits im Achtelfinale gegen PSG das Aus. Damit verringern sich logischerweise auch Messis Chancen auf den Ballon d'Or.

3. KEVIN DE BRUYNE | Manchester City | Belgien

Was Kevin De Bruyne im Mittelfeld von Manchester City veranstaltet, ist schon seit Jahren sensationell. Und nach seiner Verletzung im Januar kommt der 29-Jährige auch immer besser in Tritt.

Der Meistertitel ist bereits greifbar nahe, in der Champions League scheinen De Bruyne und Co. nun endlich reif für den Titel zu sein. Gelingt die Krönung in der Königsklasse tatsächlich und De Bruyne spielt auch noch eine gute EM mit Belgien, ist er einer der Top-Favoriten auf den Ballon d'Or.

2. ROBERT LEWANDOWSKI | FC Bayern München | Polen

Bis er von einer Verletzung gestoppt wurde, war der Weltfußballer des vergangenen Jahres auf bestem Wege, den Uralt-Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller für die meisten Bundesliga-Tore in einer Saison (40) zu knacken. Noch ist es möglich, dass sich Lewandowski den Rekord schnappt, er müsste nach seinem Comeback aber mindestens die gleiche Torquote an den Tag legen wie zuletzt.

Bis dato steht der Pole bei 35 Toren, 18 davon sind ihm 2021 gelungen. Viel wird natürlich davon abhängen, ob Bayern ohne Lewandowski nach dem 2:3 im Hinspiel noch die Wende gegen PSG schafft und der Traum von einer erfolgreichen Titelverteidigung in der Champions League weiter besteht.

1. KYLIAN MBAPPE | Paris Saint-Germain | Frankreich

Gala-Auftritt im Camp Nou, Gala-Auftritt in der Allianz Arena: Kylian Mbappe ist der Hauptverantwortliche dafür, dass PSG von seinem ersten Champions-League-Titel träumen darf.

Ohnehin ist der 22-jährige Stürmer in den letzten Wochen super drauf, 18 Tore im Jahr 2021 sprechen für sich. Sollte er mit PSG tatsächlich die Königsklasse gewinnen und dann auch noch bei der EM mit Frankreich den Titel holen, würde beim Ballon d'Or an Mbappe wohl kein Weg vorbeiführen.