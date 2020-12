Tottenham Hotspur: Gareth Bale liebäugelt offenbar mit Rückkehr zu Real Madrid

Bis Sommer ist Gareth Bale von Real Madrid an Tottenham verliehen. Anschließend liebäugelt der Waliser mit einer Rückkehr zu den Königlichen.

Offensivstar Gareth Bale liebäugelt nach seiner Leihe bei offenbar mit einer Rückkehr zu seinem Stammklub , bei dem er noch bis 2022 unter Vertrag steht. Das berichtet die spanische AS.

Der 31-Jährige, der noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit für die Spurs aufläuft, spekuliert dem Bericht zufolge darauf, dass Zinedine Zidane im Sommer nicht mehr Cheftrainer bei den Königlichen ist und ihm sich dadurch eine neue Chance eröffnen könnte.

Beim spanischen Rekordmeister wurde der Waliser trotz einer soliden Statistik von 105 Toren und 68 Assists in 251 Spielen nie richtig glücklich und verließ den Verein zu Beginn der aktuellen Saison nach diversen Provokationen und einer Reservistenrolle unter Zidane.

Mehr Teams

Quelle: imago images / PA Images

Bale bei Tottenham: Nur neun Pflichtspiele und zwei Treffer

Die Rückkehr des "verlorenen Sohnes" Bale nach London, wo er bereits zwischen 2007 und 2013 aktiv war, ist bis dato nicht vom erhofften Erfolg gekrönt.

In der laufenden Saison bestritt der Linksfuß lediglich neun Pflichtspiele (zwei Tore) und stand in der Premier League nur einmal in der Startelf.