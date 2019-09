Thiemoue Bakayoko kehrt vom FC Chelsea zu AS Monaco zurück

Die AS Monaco holt Thiemoue Bakayoko zurück. Der Mittelfeldspieler wird mit Kaufoption vom FC Chelsea ausgeliehen.

Frankreichs Ex-Meister hat Mittelfeldspieler Thiemoue Bakayoko vom verpflichtet. Wie beide Klubs am Samstagabend bekannt gegeben haben, wird der Franzose zunächst für eine Saison ausgeliehen, bevor er per Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro fest verpflichtet werden kann.

Bakayoko war in der vergangenen Saison an den ausgeliehen überzeugte dort mit starken Leistungen. Nach seiner Rückkehr zu den Blues verpasste es der zentrale Mittelfeldspieler allerdings, Trainer Frank Lampard nachhaltig zu beeindrucken.

Thiemoue Bakayoko wurde 2017 mit Monaco französischer Meister

Bereits zwischen 2014 und 2017 stand Bakayoko in Monaco unter Vertrag und gewann 2017 mit dem Klub den Meistertitel in der . Nach insgesamt 92 Spielen für die Monegassen wechselte er damals für 44 Millionen Euro Ablöse zu den Blues.

Nach ordentlicher Debütsaison an der Stamford Bridge spielte er unter Ex-Trainer Maurizio Sarri keine Rolle mehr.