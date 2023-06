Auch Bayern soll interessiert sein: Inter Mailand hat wohl César Azpilicueta im Auge

Azpilicueta will Chelsea diesen Sommer wohl verlassen. Nun schaltet sich offenbar auch ein italienischer Topklub ein.

WAS IST PASSIERT? Inter Mailand meldet offenbar Interesse an César Azpilicueta vom FC Chelsea an. Wie Sky Italia berichtet, ist der Rechtsverteidiger Thema beim Champions-League-Finalisten aus Italien.

WAS IST DER HINTERGRUND? Konkrete Schritte habe Inter allerdings bisher noch nicht unternommen.

Azpilicueta steht bei Chelsea noch bis 2024 unter Vertrag, will die Engländer aber wohl in diesem Sommer verlassen. Zuletzt wurde auch der FC Bayern mit dem 33-jährigen Spanier in Verbindung gebracht, der deutsche Meister sucht bekanntlich einen neuen Rechtsverteidiger. Und FCB-Trainer Thomas Tuchel hat bei Chelsea einst bereits mit Azpilicueta zusammengearbeitet.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Azpilicueta spielt schon seit 2012 an der Stamford Bridge, war seinerzeit von Olympique Marseille nach London gewechselt.

In der abgelaufenen Saison kam der 44-malige spanische Nationalspieler zu 32 Pflichtspieleinsätzen für Chelsea. Insgesamt hat er bislang 508 Partien (17 Tore, 56 Vorlagen) für die Blues bestritten.