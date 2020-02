Aymeric Laporte fehlt Manchester City bis zu einen Monat lang

Aymeric Laporte hat sich beim Sieg von Manchester City in Madrid verletzt. Trainer Pep Guardiola sprach nun über die Ausfalldauer des Franzosen.

Innenverteidiger Aymeric Laporte wird bis zu einen Monat lang fehlen. Der 25-Jährige hatte sich im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals bei (2:1) am Mittwoch verletzt und musste nach einer guten halben Stunde ausgewechselt werden.

"Es ist eine Oberschenkelverletzung. Normalerweise dauert das etwa drei Wochen oder einen Monat. Wir versuchen, so etwas zu vermeiden, aber manchmal passiert es eben", bestätigte Trainer Pep Guardiola am Freitag auf der Pressekonferenz.

Manchester City: Aymeric Laporte wird Rückspiel gegen Real wohl verpassen

Laporte wird damit unter anderem das Ligapokalfinale gegen Aston Villa am Sonntag und das Stadtderby in der Premier League bei (8. März) verpassen. Auch im Rückspiel gegen Real am 17. März wird er den Cityzens wohl fehlen.

Laporte war schon von Mitte September bis Mitte Januar wegen einer Knieverletzung ausgefallen. Insgesamt hat er in dieser Saison erst acht Pflichtspiele für das Team von Guardiola absolvieren können.