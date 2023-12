Ein ehemaliger Schiedsrichter hat Benfica-Coach Roger Schmidt heftig attackiert: Dieser respektiere das Land Portugal und dessen Sprache nicht.

WAS IST PASSIERT? Benfica-Trainer Roger Schmidt ist in Portugal vom ehemaligen Schiedsrichter Pedro Henriques verbal hart attackiert worden. Henriques, mittlerweile als Schiedsrichterkommentator aktiv, unterstellte dem 56-Jährigen unter anderem Autismus und einen Mangel an Respekt vor Portugal und dessen Landessprache.

WAS WURDE GESAGT? "Er findet immer Ausreden. Die Art und Weise, wie er sich präsentiert, hat, bei allem Respekt, etwas von Autismus und einem Mangel an Realismus", polterte Henriques über Schmidt, der in seiner zweiten Saison bei Benfica seine Pressekonferenzen normalerweise auf Englisch abhält, im Podcast E o campeão é bei Radio Observador.

"Er sollte zumindest Portugiesisch lernen, weil ich jemanden satt habe, der mein Land und meine Sprache nicht respektiert", so Henriques weiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Schmidt hatte Mitte November nach dem Derby gegen Sporting (2:1) auf die Frage eines Journalisten ungehalten reagiert und diesen gefragt, ob er es mit Benfica oder Sporting halte. Nach dem 2:0 gegen Famalicão Ende November war die übliche Pressekonferenz kurzfristig abgesagt worden, weil kein Übersetzer zur Verfügung stand.

Schmidt gewann in der vergangenen Saison mit Benfica die Meisterschaft und erreichte in der Champions League das Viertelfinale. In dieser Spielzeit ist das Verhältnis zu Fans und Medien jedoch belastet: Zwar führt Benfica mit 28 Punkten aus elf Partien die Tabelle an, in der Champions League spielte der Klub aber eine desaströse Gruppenphase: Gerade mal ein Punkt steht nach fünf Spielen gegen Real Sociedad, Inter Mailand und RB Salzburg auf der Habenseite.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? In der Liga trifft Benfica am Sonntag auf Moreirense. In der Champions League steht lediglich das Auswärtsspiel in Salzburg noch aus. Dort müsste der Klub mit drei Toren Vorsprung gewinnen, um noch Platz drei in der Gruppe zu erreichen.