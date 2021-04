Galatasaray: Auswärtstrikot für die kommende Saison geleaked

Offiziell wird das Shirt des türkischen Traditionsklubs erst im Juli vorgestellt, doch schon jetzt gibt es erste Bilder, wie es aussehen könnte.

Im Internet sind erste Bilder aufgetaucht, wie das Auswärtstrikot von Galatasaray in der kommenden Saison 2021/22 aussehen könnte. Der Leak des Nike-Shirts ist in Schwarz gehalten, mit zwei schmalen Brustringen, einer davon in Rot, der andere in Gelb.

Die Besonderheit könnte das Logo sein, das damit zum ersten Mal vor einem schwarzen Hintergrund präsentiert wird, seitdem auf das ovale Logo umgestellt wurde.

Der offizielle Vorstellungstermin für das Auswärtstrikot ist im Juli vorgesehen.