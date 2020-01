Ausschreitungen vor LaLiga-Duell zwischen Barcelona und Valencia

In Valencia kam es am Samstag zu Ausschreitungen zwischen Fans der Blanquinegros und des FC Barcelona. Die Polizei nahm mehrere Verdächtige fest.

Vor dem Gastspiel des in Valencia (ab 16 Uhr live auf DAZN) kam es im Umfeld des Estadio Mestalla zu Ausschreitung zwischen beiden Fanlagern. So gingen am Samstagmittag Stunden vor Spielbeginn Hooligans aufeinander los.

Más imágenes de los altercados de esta mañana en Mestalla pic.twitter.com/OW6JTKroqi — RadioEsport Valencia (@Radioesport914) January 25, 2020

Die Beteiligten waren dabei unter anderem mit Stöcken und Stühlen bewaffnet. Zudem wurden Leuchtfackeln gezündet, die die Avenida de Suecia, an der das Mestalla gelegen ist, in dichten Rauch hüllten. Im Anschluss nahm die spanische Polizei mehrere Dutzend Verdächtige fest.

Am Samstagnachmittag trifft Barca nach dem durchwachsenen Auftritt gegen die UD Ibiza in der auf den . Hier bekommt Ihr alle Infos zu dem Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Achten von LaLiga.