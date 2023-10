Auslosung 2. Runde DFB-Pokal: FC Bayern nach Saarbrücken, BVB gegen Hoffenheim

Der FC Bayern muss zu einem Drittligisten, Dortmund gegen ein Team aus der Bundesliga ran. Das ergab die Auslosung am Sonntag.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München bekommt es in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Für den FCB geht es auswärts gegen den Drittligisten aus dem Saarland.

Borussia Dortmund bekam ein Heimspiel zugelost: Der BVB tritt im eigenen Stadion gegen die TSG 1899 Hoffenheim an.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist der absolute Knaller, die maximal schwere Aufgabe", sagte Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl am Sonntag in der ARD-Sportschau, "ein Supergegner, volles Stadion, wir werden alles versuchen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Die 16 Spiele der zweiten Pokalrunde werden am Dienstag, 31. Oktober, und Mittwoch, 1. November, ausgetragen.

Die Spiele:

Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt

Arminia Bielefeld - Hamburger SV

FC Homburg - SpVgg Greuther Fürth

SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf

SV Sandhausen - Bayer Leverkusen

1. FC Saarbrücken - Bayern München

FC St. Pauli - Schalke 04

1. FC Nürnberg - Hansa Rostock

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim

Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg

SC Freiburg - SC Paderborn

VfB Stuttgart - Union Berlin

Hertha BSC - FSV Mainz 05

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln