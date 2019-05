Augsburgs Philipp Max über das Interesse von Borussia Dortmund: "Nur davon gelesen"

Um den nächsten Schritt zu machen, kann sich Philipp Max vorstellen, den FC Augsburg in den nächsten Jahren zu verlassen.

Linksverteidiger Philipp Max kann sich einen Abschied vom vorstellen, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. "Ich habe Träume und Ziele, will international spielen, vielleicht mal oben mitmischen", äußerte sich der 25-Jährige in einem Interview mit der Sport Bild.

Er betonte jedoch, dass ein Transfer noch nicht im nächsten Sommer erfolgen muss: "Alles zu seiner Zeit", sagte Max, der in den letzten Monaten mit einigen großen Vereinen in Verbindung gebracht worden war. Insbesondere die AS Rom und der sollen den Verteidiger ins Visier genommen haben.

Doch auch war zuletzt als Interessent genannt worden: "Ich habe vom Interesse des BVB nur gelesen, es gab keine Kontaktaufnahme", stellte Max klar und ergänzte: "Es ist eine Ehre, mit so einem großen Klub in Verbindung gebracht zu werden."

Philipp Max über das DFB-Team: "Der Traum lebt"

In Augsburg gehört Max zu den unangefochtenen Leistungsträgern. In der laufenden Saison hat er nur in drei Spielen nicht auf dem Platz gestanden. Der 25-Jährige macht sich daher noch immer Hoffnung auf eine Nominierung für das DFB-Team.

"Ich selbst habe vom DFB zuletzt nichts mehr gehört. Es ist weiter mein Traum, da mal dabei zu sein. Aber ich kann nur meine Leistung bringen und auf einen Anruf hoffen. Der Traum lebt", glaubt Max, der in Augsburg noch bis 2022 unter Vertrag steht, weiterhin an seine Chance.