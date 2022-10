FC Augsburg vs. FC Bayern heute live: ARD oder ZDF?

Der FC Augsburg empfängt heute im DFB-Pokal den FC Bayern München. Welcher Free-TV-Sender zeigt das Spiel - ARD oder ZDF?

Für den FC Augsburg geht es heute in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern. Anpfiff der Begegnung ist am Mittwoch, 19. Oktober 2022, um 20.45 Uhr in der WWK Arena in Augsburg. Das Spiel gehört zu den wenigen Partien, die im Free-TV übertragen / gezeigt werden. Aber bei welchem Sender könnt Ihr das Spiel schauen, ARD oder ZDF? GOAL bringt Licht ins Dunkel.

Die 2. Runde des DFB-Pokals steht bevor, unter anderem bekommt es der FC Augsburg mit dem FC Bayern München zu tun. Während sich der deutsche Rekordmeister in der 1. Runde mit 5:0 gegen Viktoria Köln durchsetzte, schlug der FC Augsburg den Regionalligisten Blau-Weiß Lohne mit 4:0. Nun folgt also das Duell der beiden Bundesligisten, die bereits am 7. Spieltag der laufenden Saison aufeinandertrafen - damals behielt der FCA mit 1:0 die Oberhand.

Verzichten muss Bayern-Trainer Julian Nagelsmann beim Gastspiel in der Fuggerstadt definitiv auf Angreifer Leroy Sané, der sich beim 5:0-Sieg über Freiburg einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zuzog. Ein Einsatz von Torwart Manuel Neuer ist ebenfalls fraglich, für ihn könnte Sven Ulreich zwischen den Pfosten stehen. Auf Augsburger Seite stehen ebenfalls einige Akteure nicht zur Verfügung, unter anderem Innenverteidiger Felix Uduokhai und Abräumer Niklas Dorsch.

Der FC Augsburg empfängt in der 2. Runde des DFB-Pokals den FC Bayern. Wer zeigt die Partie heute live im Free-TV: ARD oder ZDF?

FC Augsburg vs. FC Bayern heute live: Infos zur Begegnung in der 2. DFB-Pokalrunde

Paarung: FC Augsburg vs. FC Bayern München Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde Stadion: WWK Arena, Augsburg Datum: 19. Oktober 2022 (heute), 20.45 Uhr

FC Augsburg vs. FC Bayern heute live: Welche DFB-Pokalspiele laufen im Free-TV?

Die Free-TV-Übertragungen des DFB-Pokals teilen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF unter sich auf.

Während die ARD am Dienstagabend das Aufeinandertreffen von Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach live zeigte, ist für Augsburg vs. Bayern das ZDF zuständig.

FC Augsburg vs. FC Bayern heute live: ZDF überträgt im Free-TV und LIVE-STREAM

Um 20.15 Uhr startet die Live-Übertragung im ZDF. Durch den Abend führen Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker, kommentiert wird die Partie von Béla Réthy. An seiner Seite nimmt Hanno Balitsch Platz und fungiert als Co-Kommentator.

Natürlich könnt Ihr das Match auch im frei empfangbaren LIVE-STREAM verfolgen. Dieser lässt sich bequem über die ZDF-Website oder die ZDF-App abrufen.

FC Augsburg vs. FC Bayern heute live: Sky überträgt im Pay-TV und LIVE-STREAM

Verfügt Ihr über ein Abonnement bei WOW, ehemals Sky Ticket, oder einen bestehenden Pay-TV-Vertrag beim Bezahlsender, könnt Ihr die Begegnung auch dort verfolgen.

Gezeigt wird das Spiel bei Sky auf den Sendern Sky Sport 2 oder Sky Sport UHD. Abrufbar ist der Sky-LIVE-STREAM zudem über die Sky-Go-App (bei vorhandenem Pay-TV-Vertrag), zudem könnt Ihr einen Zugang zum Einzelspiel für 3,99 Euro bei der Plattform OneFootball erwerben.

FC Augsburg vs. FC Bayern heute live: Übertragung in TV und LIVE-STREAM - 2. Runde im Überblick

FC Augsburg vs. FC Bayern heute live: Highlights und LIVE-TICKER zum DFB-Pokal

Highlights der DFB-Pokal-Partien findet Ihr bei Sky und bei DFB-TV. Zudem zeigen ARD (Dienstag) und ZDF (Mittwoch) Zusammenfassungen aller Spiele nach der jeweiligen Live-Übertragung.

Wollt Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben, legen wir Euch unseren LIVE-TICKER von GOAL ans Herz. Dort informieren wir über alles, was auf dem Platz passiert.

