DAZN oder Sky? Wer zeigt Augsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM?

Der zweite Spieltag der Rückrunde in der Bundesliga ist in vollem Gange. Nach den sieben Spielen am Freitag und Samstag finden heute noch zwei Spiele statt. Unter anderem: FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt um 15.30 Uhr!

Für beide Vereine verlief der Rückrundenstart unglücklich: Der FC Augsburg schaffte es trotz früher Führung nicht, einen Punkt gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu holen - und die Eintracht vom Main verlor in der Schlussphase trotz 2:0-Führung zuhause gegen den BVB.

Beide Teams wollen also die ersten Punkte in diesem Kalenderjahr holen - dabei hoffen beide auf einen Sieg. Gerade der FC Augsburg braucht die Punkte, als 16. in der Bundesliga schläft es sich wahrscheinlich nicht ganz so gut.

Sonntagnachmittag - ein optimaler Zeitpunkt für Bundesligafußball im Fernsehen oder Internet. GOAL erklärt, ob DAZN oder Sky heute das Spiel überträgt.

Eintracht Frankfurt beim FC Augsburg heute live: Die Bundesligapartie im Überblick

Begegnung FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Bundesliga | 19. Spieltag Datum Sonntag | 16. Januar 2022 Anpfiff 15.30 Uhr Ort WWK-Arena | Augsburg | Deutschland Bilanz (19 Spiele) Sieben Siege FC Augsburg Sechs Unentschieden Sechs Siege Eintracht Frankfurt

Sky oder DAZN - wer überträgt heute FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt?

Bis auf Arminia Bielefeld und Greuter Fürth kamen alle anderen 14 Teams an diesem Wochenende schon zum Einsatz - nun haben Augsburg und Frankfurt also die Möglichkeit nachzuziehen oder sogar Boden auf die Konkurrenz gutzumachen.

Gerade Anhänger:innen der beiden Vereine, aber auch neutrale Fußballfans in der ganzen Bundesrepublik wollen sich dieses Spiel nicht entgehen lassen - eine wichtige Frage bleibt aber: Wer überträgt heute die Partie der Bundesliga?

DAZN oder Sky? Wer überträgt heute das Eintracht-Spiel in Augsburg?

Im Wirrwarr der Streaminganbieter auf dem deutschen Markt verzweifeln immer mehr Sportanhänger:innen. Kein Wunder: ARD, ZDF, DAZN, MagentaSport, Sky, Sport1, Eurosport, Sportdigital, Pro7, Sat.1, Sportdeutschland.tv, Prime Video ... immer mehr unterschiedliche Anbieter wollen Sport übertragen.

Natürlich darf man sich darüber freuen, dass viel Sport übertragen wird - wenn aber zeitweise manche Events gleich bei fünf Anbietern zu sehen sind, während sich andere hinter den verschlossenen Türen des Pay-TVs befinden, hat man als Fan wenig zu lachen.

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt auf DAZN: So wird die Bundesliga heute LIVE übertragen!

Bei der Bundesliga ist das zum Glück noch relativ human gestaltet: Nur drei Sender dürfen überhaupt Programm der Bundesliga zeigen, wobei der dritte schon Saisonende hat: Sat.1 durfte nur drei Freitagsspiele in dieser Spielzeit übertragen, das dritte war jenes letzte Woche - bleiben also nur noch Sky und DAZN.

Die beiden teilen sich die Übertragung, wobei Sky aktuell noch wichtiger ist: Jedes Samstagsspiel, also zwischen fünf und sechs pro Spieltag, ist LIVE beim Pay-TV-Sender zu sehen. Skys Einfluss auf die Bundesligaübertragung schrumpt aber konstant, DAZN schafft es nämlich, immer mehr Spiele zu zeigen. Mittlerweile darf der schwarz-weiße Streamingdienst alle Spiele am Freitag und Sonntag zeigen.

FC Augsburg empfängt Eintracht Frankfurt: DAZN überträgt die Bundesliga heute exklusiv!

Aufmerksame Leser:innen werden bereits wissen, wer heute Augsburg - Frankfurt zeigt: Da heute ein Sonntag ist, überträgt DAZN die Bundesliga LIVE! Auch Bielefeld vs. Fürth wird hier im Anschluss zu sehen sein.

DAZN kann man dabei nicht nur im LIVE-STREAM sehen - auch im TV ist das mittlerweile möglich. Und da kommt wieder Sky ins Spiel: Bei den TV-Paketen von Sky und Vodafone kann man eine Option dazubuchen, um die linearen TV-Sender DAZNs sehen zu können (DAZN 1 und DAZN 2). Das Augsburg-Spiel läuft heute auf DAZN 1.

Mit Augsburgs Sturmlegende Sascha Mölders: So überträgt DAZN heute die Bundesliga!

Begegnung : FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt

: FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt Sender : DAZN 1 / DAZN im LIVE-STREAM

: DAZN 1 / DAZN im LIVE-STREAM Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Sascha Mölders

Sascha Mölders Reporter: Tom Kirsten

Tom Kirsten Beginn der Übertragung: 14.30 Uhr

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt heute im Internet sehen: So überträgt DAZN die Bundesliga im LIVE-STREAM

Die 2. Bundesliga wird von Sky und Sport1 übertragen - das interessiert uns in diesem Text aber wenig. Hier geht's um DAZN! Wir schauen uns die Details rund um den Streamingdienst an.

Eintracht Frankfurt heute beim FC Augsburg: Die Bundesliga dank DAZN im Internet sehen

DAZN ist noch nicht uralt, seit 2016 gibt es den Streamingdienst auf dem Markt. Seitdem hat dieser einen beeindruckenden Weg an die Spitze des Sportstreamings hingelegt und dürfte zu den beliebtesten Internetseiten in Deutschland gehören!

Wo sonst bekommt man einfach zugänglich und rund um die Uhr Fußball, NBA, NFL, Darts, Tennis, Schwimmen, Leichtatlethik, Motorsport und Co. präsentiert? Bei DAZN wird jede:r glücklich, die/der auch nur ansatzweise etwas mit Sport zu tun haben will.

DAZN überträgt heute Augsburg vs. Frankfurt: Die Bundesliga im LIVE-STREAM

Ein weiteres Erfolgsgeheimnis von DAZN: Die Plattform ist total einfach zu erreichen. Sei es via dazn.com im Browser (PC oder Laptop) oder mithilfe der kostenlosen App - egal ob Handy, Tablet, Spielekonsole oder Smart-TV!

Die Kirsche auf der Torte: Die Kosten! Mit Blick auf das umfassende Programm von DAZN kann man von so einem günstigen Preis eigentlich nur träumen - DAZN macht diesen Traum zur Wirklichkeit. Seht selbst:

Bundesliga, Champions League, NBA, Olympia: So günstig ist nur DAZN!

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr (12,50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Sky, Sport1, DAZN und die kostenlosen Handy- und Tablet-Apps: Die wichtigsten Links zur Bundesliga-Übertragung

Bundesliga heute am Sonntag LIVE: Das sind die Aufstellungen von Augsburg und Frankfurt

Etwa eine Stunde vor Beginn der Partie veröffentlichen die beiden Vereine ihre Aufstellungen, welche wir unverzüglich hier eintragen. Klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel, um nichts zu verpassen!

Wer zeigt die Bundesliga heute LIVE? So wird FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt übertragen