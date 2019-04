Kein Aufwärmen: Manchester Uniteds Anthony Martial schaut den Kollegen nur zu

Anthony Martial spielte für Manchester United gegen Chelsea keine Sekunde. Grund dafür könnte auch sein Verweigern beim Aufwärmen sein.

Stürmer Anthony Martial von hat sich vor dem Premier-League-Spiel am Sonntag gegen den (1:1) nicht mit seinen Teamkollegen aufgewärmt. Im Internet kursieren Videos, die den Franzosen dabei zeigen, wie er vor dem Anpfiff teilnahmslos auf dem Rasen des Old Trafford steht, während die übrigen United-Spieler Passübungen machen oder auf das Tor schießen.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Martial gehörte beim Unentschieden gegen die Blues zunächst zu den Ersatzspielern der Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Der Coach entschied sich in der Schlussphase dafür, Mittelfeldmann Scott McTominay anstelle von Martial zu bringen, als Manchester den Siegtreffer erzwingen wollte. So blieb Martial während der gesamten 90 Minuten auf der Bank.

Martial working hard in the warm up pic.twitter.com/8H9k6MlDDt — Paul S (@paulsherlock69) 28. April 2019

Martial warming up ..part 2 pic.twitter.com/LSi2bFKzg9 — Paul S (@paulsherlock69) 28. April 2019

Martial, der 2015 für 60 Millionen Euro Ablöse von Monaco zu Manchester United kam, stand in dieser Saison bislang in 18 von 36 Liga-Spielen in der Startelf der Red Devils. Ihm gelangen zehn Treffer in der Premier League, weitere drei Tore bereitete er vor.

Seinen vertrag hatte der 23-Jährige Ende Januar nach zähen Verhandlungen bis zum Sommer 2024 verlängert.