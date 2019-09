Aufstockung der UEFA Nations League: DFB-Team entgeht Abstieg

Das DFB-Team stieg in der Erstauflage der Nations League aus der A-Liga ab. Dank einer strukturellen Änderung bleibt Deutschland nun ganz oben.

Die deutsche Nationalmannschaft bleibt in der trotz des sportlichen Abstiegs erstklassig. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) beschloss bei der Sitzung ihres Exekutivkomitees am Dienstag im slowenischen Ljubljana eine Aufstockung der A-Liga von zwölf auf 16 Teams. Damit behält die DFB-Elf ihren Platz in der höchsten Spielklasse des neuen Wettbewerbs für die nächste Austragung im Herbst 2020.

"Aus sportlicher Sicht steht für mich aktuell die Qualifikationsrunde (zur , d. Red.) absolut im Vordergrund", sagte Bundestrainer Joachim Löw in einer ersten Reaktion: "Dass wir in der Nations League nun doch nicht abgestiegen sind, kommt für mich persönlich überraschend. Generell aber ist natürlich immer gut, sich mit den stärksten Mannschaften messen zu können, und dies wäre in der Liga A ja weiterhin der Fall."

Nations-League-Aufstockung: Sechs Pflichtspiele pro A-Liga-Team

Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff sah zwar sportliche Vorteile, beklagte aber den Umstand, dass es außerhalb der Nations League keinen Platz mehr für Tests gibt: "Mit Blick auf die Entwicklung der Mannschaft sind Spiele gegen die Top-Teams sehr wichtig, auch für die Fans sind solche Paarungen attraktiv. Damit haben wir aber auch zunächst keine Möglichkeiten mehr, Freundschaftsspiele wie beispielsweise im Oktober gegen zu vereinbaren."

Bei 16 Mannschaften in der A-Liga hat jeder Erstligist sechs Pflichtspiele. Auch , und bleiben in der A-Liga. Dazu kommen die vier Aufsteiger aus der B-Liga: , , Bosnien-Herzegowina und . Gesetzt bleiben neben , das die erste Auflage 2019 gewonnen hatte, die Final-Turnier-Teilnehmer , und sowie die Gruppenzweiten: Weltmeister , , und .

Nations League: Auslosung im März 2020

Für Bundestrainer Joachim Löw ist der Klassenerhalt am grünen Tisch ein sportlicher Gewinn: In der B-Liga hätten schwächere Teams wie Österreich, oder gewartet. Löw hatte den vermeintlichen Abstieg aus der Gruppe mit Weltmeister Frankreich (0:0/1:2) und den Niederlanden (0:3/2:2) als "bitter" bezeichnet, aber betont: "Das ist kein Weltuntergang."

Ausgelost wird die zweite Auflage der Nations League am 3. März in Amsterdam, ausgespielt von September bis November 2020. Im Frühjahr 2021 startet schon die Qualifikation für die Winter- in .