Aufstellung von Deutschland gegen Österreich: Wie spielt das DFB Team heute?

Das abschließende Länderspiel des Jahres 2023 steht für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Programm. Am heutigen Dienstag, 21. November 2023, bekommt es die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Österreich zu tun. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Während die beiden Partien auf der USA-Reise Hoffnung schürten, dass es mit dem DFB-Team von nun an wieder bergauf geht, setzte es am vergangenen Samstag einen Dämpfer. Mit 2:3 unterlag die DFB-Elf in Berlin der Türkei.

Dabei überraschte Nagelsmann mit seiner Aufstellung, indem er Kai Havertz als nominellen Linksverteidiger aufbot. Zwar agierte der Arsenal-Star im Spielaufbau weiter vorn und traf auch früh zum 1:0, defensiv offenbarte er jedoch einige Schwächen.

Ob Havertz auch gegen Österreich links hinten spielen wird, zeigt sich erst am Dienstagabend. So oder so bieten sich vor allem im Mittelfeld und Angriff viele Optionen. Ein Blick auf eine mögliche Startelf.

Die offizielle Aufstellung von Deutschland gegen Österreich: So startet die DFB-Elf

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff wird die deutsche Startelf bekanntgegeben, dann findet Ihr sie hier.

Aufstellung von Deutschland gegen Österreich: Datum, Uhrzeit, Ort - Infos zum DFB-Spiel

Paarung: Deutschland - Österreich Wettbewerb: Internat. Freundschaftsspiele Datum: Dienstag, 21. November 2023 Uhrzeit: 20:45 Uhr Ort: Ernst-Happen-Stadion, Wien

Aufstellung von Deutschland gegen Österreich: Ter Stegen fällt aus - Trapp erneut im Tor?

Im Normalfall hätte Barcelona-Keeper Marc-André ter Stegen gegen die Türkei im Tor gestanden, musste aber kurzfristig mit Rückenproblemen abreisen. Seine Rolle übernahm der Frankfurter Kevin Trapp.

Es ist sehr gut möglich, dass der SGE-Keeper auch gegen Österreich zwischen den Pfosten stehen wird. Ausgeschlossen ist es aber nicht, dass Nagelsmann entweder Oliver Baumann oder Janis Blaswich ein wenig Spielzeit geben und somit zum DFB-Debüt verhelfen wird.

Aufstellung von Deutschland gegen Österreich: Fragezeichen in der Abwehr - Havertz wieder links hinten?

In der Viererkette bieten sich Nagelsmann wieder diverse Möglichkeiten. Einen Einsatz von Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger schloss er zuletzt aus, den Bayern-Star plane er im Mittelfeld ein. Daher könnte Jonathan Tah, der gegen die Türkei noch innen verteidigte, nach rechts rücken.

Zentral könnten dann Antonio Rüdiger, der gesetzt sein dürfte, sowie Mats Hummels auflaufen. Die linke Defensivseite würde dann Benjamin Henrichs bekleiden, der am Samstag noch rechts agierte. David Raum bliebe auf der Bank, auch Havertz würde nicht erneut als Linksverteidiger auflaufen.

Aufstellung von Deutschland gegen Österreich: Muss Kimmich weichen? Müller zurück auf die Zehn?

Im defensiven Mittelfeld durften gegen die Türkei Ilkay Gündogan und Joshua Kimmich ran, richtig überzeugend war das Duo aber nicht. Pascal Groß wusste auf der USA-Reise an der Seite des DFB-Kapitäns allerdings zu gefallen - nicht unwahrscheinlich, dass Nagelsmann daher zum Duo Gündogan/Groß zurückkehrt.

Die Dreierreihe davor bietet unfassbar viele Optionen. Leroy Sané als formstärkster Nationalspieler dürfte seinen Platz rechts außen sicher haben. Auf links könnte Florian Wirtz beginnen und Thomas Müller auf die Zehn rutschen. Das Personal lässt aber einiges zu, weitere Optionen für die Offensive sind Havertz, Julian Brandt, Serge Gnabry und Jonas Hofmann.

Aufstellung von Deutschland gegen Österreich: Füllkrug einzige Spitze im 4-2-3-1

Im Sturmzentrum sollte der Dortmunder Niclas Füllkrug gesetzt sein. Ausgehend von einem 4-2-3-1-System würde er alleine in vorderster Front agieren. Auch Gnabry könnte ganz vorne auflaufen, ebenso Füllkrugs ehemaliger Mannschaftskollege und Werder-Stürmer Marvin Ducksch.

Die komplette mögliche Aufstellung: Trapp - Tah, Hummels, Rüdiger, Henrichs - Groß, Gündoğan - Sané, Müller, Wirtz - Füllkrug