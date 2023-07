Die südafrikanische Nationalmannschaft der Frauen war in einem Testspiel gezwungen, mit einer 13-jährigen Spielerin aufzulaufen.

WAS IST PASSIERT? Ein 13-jähriges Mädchen wurde für ein WM-Testspiel gegen Botswana einberufen, nachdem die südafrikanischen Nationalspielerinnen laut der AFP das Spiel wegen eines Streits mit dem südafrikanischen Fußballverband boykottiert hatten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Banyana Banyana werden diesen Monat an der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland teilnehmen, doch ihr letztes Vorbereitungsspiel war alles andere als ideal. Die führenden Spielerinnen waren unglücklich darüber, dass das Freundschaftsspiel auf einem Platz im Township Tsakane - 31 Meilen südöstlich von Johannesburg - auf einem Spielfeld aus Lehm und Gras ausgetragen wurde.

Sie befürchteten, dass der Untergrund nur wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft zu Verletzungen führen könnte und weigerten sich zu spielen. Aufgrund dieser Entscheidung sah sich Trainerin Desiree Ellis gezwungen, eine bunt gemischte Mannschaft aus einheimischen Spielerinnen zusammenzustellen, darunter auch eine 13-Jährige. Am Ende verloren die Banyana mit 0:5 gegen eine Mannschaft aus Botswana, die in der FIFA-Weltrangliste 96 Plätze unter ihnen rangiert.

Die Spielerinnen fordern den Südafrikanischen Fußballverband (SAFA) auf, sie für die Teilnahme an dem WM-Turnier zu bezahlen. Sie sagen, dass sie von der FIFA jeweils 30.000 Dollar für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft erhalten, aber nichts von der SAFA.

Berichten zufolge weigerten sich die Banyana, vor dem Turnier Verträge zu unterzeichnen, da sie vom nationalen Verband zusätzliche 21.000 Dollar pro Spielerin verlangten. In einem Gespräch mit der City Press beschuldigte ein hochrangiger Vertreter der SAFA die Spielerinnen, sich wie "Söldnerinnen" und "Verräterinnen" zu verhalten, wie Yahoo Sports berichtet.

WAS WURDE GESAGT? Thulaganyo Gaoshubelwe, der Präsident der südafrikanischen Fußballspielergewerkschaft, sagte zu dem Streit: "Sie kämpfen für ihre Rechte. Die SAFA will kein Geld in ihre Verträge aufnehmen. Wir müssen für die Rechte diese Spielerinnen kämpfen."

