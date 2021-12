Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

18. Spieltag in der 2. Bundesliga: Bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht, steht heute noch einmal Fußball auf dem Programm. Dabei empfängt Erzgebirge Aue den 1. FC Nürnberg. Los geht's um 13.30 Uhr, gespielt wird im Erzgebirgestadion in Aue.

Es ist das Duell des Sechzehnten gegen den Siebten. Abstiegsangst gegen Aufstiegsträume also. Während der Club mit 27 Punkten den HSV (29 Punkte) und damit Rang drei im Blick hat, hat Aue bereits vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.

Die Bilanz spricht klar für die Franken, die von 13 Aufeinandertreffen in der 2. Liga acht gewannen. Dreimal trennte man sich Remis (darunter 0:0 im Hinspiel), zweimal ging Aue als Sieger vom Feld. Zudem kommt Aue nicht gerade mit Rückenwind: Die Veilchen verloren ihre letzten drei Spiele allesamt. Aber auch Nürnberg konnte nur eine der letzten drei Partien gewinnen (zwei Niederlagen).

Aue gegen Nürnberg lautet die Begegnung in der 2. Bundesliga am 18.Spieltag. GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des heutigen Duells im TV und LIVE-STREAM.

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg heute live: Die Partie in der 2. Bundesliga auf einen Blick

Spiel: Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg (live bei Sky Ticket) Datum: Samstag, 18. Dezember 2021 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: Erzgebirgestadion (Aue)

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Ihr wollt das Duell zwischen Aue und Nürnberg live verfolgen? Dann müssen wir Euch zunächst eine schlechte Nachricht übermitteln - zumindest denjenigen, die noch nicht Bescheid wissen. Denn: Das Zweitligaduell läuft heute nicht im Free-TV. Kein Sender besitzt in dieser Saison Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga.

Aber hinter jeder schlechten steckt auch eine gute Nachricht: Mit Sky seht Ihr das Spiel dennoch live und in voller Länge. Der Haken? Sky ist ein Pay-TV-Sender. Das bedeutet, Ihr benötigt dafür ein Abonnement.

Dabei gibt es mehrere Optionen und Preise, die Ihr hier nachschauen könnt - genauso wie alle weiteren Informationen rund um Sky!

Solltet Ihr bereits länger Kunde sein oder gerade ein neues Abo abgeschlossen haben, könnt Ihr natürlich direkt loslegen! Auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 4 (HD) und Sky Sport Bundesliga 8 (HD) seht Ihr Aue vs. Nürnberg live und in voller Länge.

Doch das ist nicht die einzige Option. Da zeitgleich mit Paderborn gegen Heidenheim und Ingolstadt gegen Dresden zwei weitere Partien laufen, könnt Ihr Aue gegen Nürnberg auch in der berühmten Konferenz erleben. Dabei wird je nach Ereignissen in das jeweilige Stadion geschaltet. Insgesamt wird jede Spielstätte in regelmäßigen Abständen eingeblendet.

Nachfolgend haben wir noch einmal alle wichtigen Infos zur Übertragung zusammengefasst:

Sender Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 4 (HD) & Sky Sport Bundesliga 8 (HD)

Sky Sport Bundesliga 4 (HD) & Sky Sport Bundesliga 8 (HD) Sender Konferenz: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) & Sky Sport Bundesliga 7 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) & Sky Sport Bundesliga 7 (HD) Vorberichte ab: 13 Uhr

13 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kommentator Einzelspiel: Jaron Steiner

Jaron Steiner Moderator Konferenz: Peter Hardenacke

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg heute live: Die 2. Bundesliga im STREAM ansehen

Solltet Ihr kein TV-Gerät haben, haben wir ebenfalls eine Lösung für Euch.

Mit Sky könnt Ihr Aue gegen Nürnberg zudem auch im LIVE-STREAM verfolgen. Die Übertragungen dort sind analog zum TV-Programm.

Zunächst einmal benötigt Ihr eine stabile Internetverbindung und die jeweilige App. Jeweilige? Ja! Denn Sky bietet Euch zwei STREAMING-Optionen. Einfach weiterlesen und mehr erfahren!

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg heute live: Die 2. Bundesliga im STREAM bei Sky Ticket ansehen

Die erste Option ist Sky Ticket. Die eignet sich ideal, wenn Ihr keine Bestandkunden bei Sky seid.

Ihr könnt Sky Ticket direkt aktivieren und müsst Euch zudem nicht lange vertraglich binden. Mit dem Paket Supersport gibt es Sky Ticket einen Monat lang für 29,99 Euro. Das Abo ist danach jederzeit kündbar. Alternativ könnt Ihr auch direkt ein Jahresabo abschließen. Damit zahlt Ihr zwölf Monate lang 24,99 Euro. Anschließend beträgt der Preis 29,99 Euro und das Abo ist ebenfalls jederzeit kündbar.

Alle Informationen zu Sky Ticket findet Ihr hier!

Alles verstanden? Dann entsprechende App runterladen und loslegen:

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg heute live: Die 2. Bundesliga im STREAM bei Sky Go ansehen

Option Nummer zwei lautet Sky Go und ist für Bestandskunden interessant. Denn diese müssen sich nur mit Ihren Sky-Log-in-Daten anmelden und können sofort auf das gesamte Programm zugreifen. Da Sky Go im Sky-Abo enthalten ist, fallen keine weiteren Kosten an.

Alle Infos dazu findet Ihr unter diesem Link!

Zu der App gelangt Ihr mit den folgenden Links:

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg heute live: Die 2. Bundesliga im kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL verfolgen

Wenn Ihr unterwegs seid und keine Möglichkeit habt, auf TV oder LIVE-STREAM zurückzugreifen, empfehlen wir Euch den kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL.

Damit bleibt Ihr bei der Partie Aue gegen Nürnberg stets auf dem Laufenden. In nahezu Echtzeit liefern wir Euch alle wichtigen Szenen und natürlich Tore.

Hier geht's direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL!

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg heute live: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 4 (HD) & Sky Sport Bundesliga 8 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) & 7 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Nürnberg heute live: Die Aufstellungen in der 2. Bundesliga

Das ist die Aufstellung von Aue:

Männel - Majetschak, Carlson, Barylla - Schreck - Strauß, Hochscheidt, Nazarov, Messeguem - Kühn, Jonjic

Nürnberg setzt auf folgende Aufstellung:

Mathenia - Valentini, Schindler, Sörensen, Handwerker - Tempelmann, Möller Daehli, Nürnberger - Dovedan - Shuranov, Schäffler

