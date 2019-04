Attacke auf Everton-Trainer? Wirbel um Jackenwurf von Mesut Özil

Mesut Özil sorgte im Spiel von Arsenal gegen den FC Everton in der Schlussphase mit einem vermeintlichen Jackenwurf auf Marco Silva für Aufsehen.

Aufregung um Arsenal-Star Mesut Özil! Der Mittelfeldspieler der Gunners sorgte mit einem vermeintlichen Jackenwurf auf Trainer Marco Silva vom für Aufsehen in den sozialen Medien.

Was war passiert? Nach einem Zweikampf zwischen Shkodran Mustafi und Dominic Calvert-Lewin in der Schlussphase der Partie vom Sonntag geriet Silva mit Arsenal-Coach Unai Emery in eine hitzige Diskussion an der Seitenlinie.

Özil, wenige Minuten zuvor für Alex Iwobi ausgewechselt, erhob sich von seinem Bankplatz und warf seine Jacke in Richtung des gegnerischen Trainers. Eine Aktion, die zwar daneben ging, aber nicht unkommentiert blieb.

So twitterte ein User, der Jackenwurf des sportlich eher schwachen Özils sei seine gefährlichste Aktion im Spiel der Premier League gegen das Team aus Liverpool (0:1) gewesen.