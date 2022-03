Torwart will in Top-Liga - Atletico Madrid beobachtet Odysseas Vlachodimos

Kommt es bei Atletico Madrid im Sommer zu einem spektakulären Torwarttausch? Wie GOAL und SPOX am Dienstag berichteten, liebäugelt Jan Oblak mit einem Transfer in die Premier League. Unter anderem soll Newcastle United Interesse an dem 29 Jahre alten Torhüter zeigen, dessen Kontrakt im Sommer 2023 ausläuft. Atletico will Oblak eigentlich halten - scoutet gleichzeitig aber auch schon einen möglichen Nachfolger.

Nach Informationen von GOAL und SPOX hat der spanische Meister dabei Odysseas Vlachodimos auf dem Zettel. Der 1,91 Meter größe Torhüter wechselte 2018 für 2,4 Millionen Euro von Panathinaikos Athen zu Benfica Lissabon, hat sich dort zum absoluten Leistungsträger gemausert. Der Deutsch-Grieche ist beim Champions-League-Viertelfinalisten die klare Nummer 1, absolvierte bis heute 159 Spiele für den Verein. Die Entwicklung des Schlussmanns blieb auch Atletico nicht verborgen. Scouts der Spanier beobachteten Vlachodimos seit geraumer Zeit. Eine Kontaktaufnahme gab es bislang jedoch nicht.

Vlachodimos steht bei Benfica bis 2024 unter Vertrag

Spannend: Vlachodimos steht bei Benfica zwar noch bis 2024 unter Vertrag, soll aber grundsätzlich für Angebote offen und einem Transfer im Sommer nicht abgeneigt sein.

"Benfica ist ein großer, super Club und ich fühle mich in Lissabon extrem wohl. Jeder Fußballer hat den Traum irgendwann einmal in einer der vier Topligen zu spielen, das ist doch ganz normal", sagt Vlachodimos diplomatisch zu GOAL und SPOX. "Ich bin aber immer gut damit gefahren, mich auf mich und meine Leistung zu konzentrieren. Und das mache ich in jeder Partie von Benfica."

Schon im Vorjahr sollen mehrere Vereine beim Management des Torhüters angeklopft haben, darunter Olympique Marseille und OSC Lille. Newcastle United soll sogar bereit gewesen sein, Vlachodimos für 60 Millionen Euro aus seinem Vertrag herauszukaufen.

Vlachodimos stammt aus der Jugend des VfB Stuttgart

In Deutschland ist Vlachodimos kein Unbekannter. Der Sohn griechischer Einwanderer wurde in der Jugend beim VfB Stuttgart ausgebildet. 14 Jahre spielte er insgesamt für die Schwaben, kam immerhin zu drei Einsätzen in der Bundesliga. Mit der deutschen U17 wurde 2011 Vize-Europameister in Serbien, im selben Jahr WM-Dritter in Mexiko. Vlachodimos selbst überzeugte derart, dass ihn der DFB mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze auszeichnete.

Weil er sich als junger Keeper in Stuttgart aber nicht durchsetzen konnte, wechselte er 2016 zu Panathinaikos Athen. Im Heimatland seiner Eltern stieg er zum Nationaltorhüter auf. Mit Benfica Lissabon feierte Vlachodimos in seiner ersten Saison den Gewinn der Meisterschaft, im Jahr darauf kam der portugiesische Superpokal dazu.