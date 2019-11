Atletico Madrid offenbar an Nemanja Matic von Manchester United dran

Nemanja Matic hat bei Manchester United einen schweren Stand und könnte im Januar wechseln. Auch Atletico hat den Serben nun wohl im Visier.

-Titelkandidat interessiert sich offenbar für Mittelfeldspieler Nemanja Matic von . Das berichtet ESPN FC.

Demnach suchen die Spanier noch eine erfahrene Verstärkung für die Mittelfeldzentrale, die im Januar zu haben wäre. Zudem ist Matic interessant, weil er mit United bislang in dieser Saison nur gespielt hat und daher auch in der eingesetzt werden könnte.

Milan-Angebot für Nemanja Matic im Sommer wohl abgelehnt

Laut ESPN FC hat Atletico beim Werben um den 31-jährigen Serben Konkurrenz vom . Ein Angebot der Italiener soll United vergangenen Sommer abgelehnt haben.

Matic, dessen Vertrag in Manchester kommenden Sommer ausläuft, erhält bei United unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer kaum Spielzeit. Gerade mal fünf Pflichtspieleinsätze stehen in der laufenden Spielzeit zu Buche, zwei davon in der Europa League.

Da Solskjaer im Mittelfeldzentrum Spieler wie Andreas Pereira, Fred oder Scott McTominay dem 48-fachen serbischen Nationalspieler vorzieht, könnte United bereit sein, Matic im Januar zu verkaufen. Der Linksfuß war 2017 für knapp 45 Millionen Euro vom ins Old Trafford gewechselt.