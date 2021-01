Atletico Madrid verpflichtet Moussa Dembele - Lyon schnappt sich Islam Slimani als Nachfolger

Doppeltes Transferglück am Mittwochabend: Während Atletico Madrid den Transfer von Moussa Dembele offiziell bekanntgab, hat auch Lyon einen Neuzugang.

Der spanische Top-Klub hat Angreifer Moussa Dembele (24) von verpflichtet. Dembele heuert bis zum Ende der Saison auf Leihbasis in der spanischen Hauptstadt an.

Am Mittwoch absolvierte der Offensivspieler den Medizincheck in Madrid. Nach Ende der laufenden Spielzeit hat Atletico die Möglichkeit, den 24-Jährigen per Kaufoption langfristig zu binden. In dem Fall werden 33,5 Millionen Euro Ablöse (plus 5 Millionen Euro Bonuszahlungen) fällig. Dembeles Vertrag bei OL läuft noch bis 2023.

🔴⚪ ¡ #BienvenidoDembélé !



Acuerdo con el Olympique Lyonnais para la cesión de @MDembele_10 para lo que resta de temporada.



ℹ https://t.co/HrwKGmjlTg



🏧 #AúpaAtleti pic.twitter.com/Hau4fRlhLl — Atlético de Madrid (@Atleti) January 13, 2021

Lyon hatte das einstige PSG- und Fulham-Talent 2018 für 22 Millionen Euro Ablöse von Glasgow verpflichtet. Dembele tritt in Madrid in die Fußstapfen von Diego Costa, der den Klub kürzlich verlassen hatte.

Olympique Lyon findet Nachfolger für Dembele

Den Abgang von Moussa Dembele will OL natürlich so schnell wie möglich kompensieren und hat deswegen ebenfalls auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Lyon hat Islam Slimani von unter Vertrag genommen.

Der Algerier unterschreibt ein Arbeitspapier bis 2022.