Atletico Madrid ist spanischer Meister 2020/21

Barcelona und Stadtrivale Real schauen in die Röhre, Atletico Madrid ist spanischer Meister. Es ist der erste Titel für die Simeone-Elf seit 2014.

Atletico Madrid ist zum insgesamt elften Mal spanischer Meister! Ein 2:1-Sieg in Valladolid am Samstagabend reichte den Rojiblancos, um Stadtrivale Real auf Distanz zu halten, der am letzten Spieltag von LaLiga zeitgleich gegen Villarreal mit 2:1 gewann. In der Endabrechnung steht Atletico damit zwei Punkte vor Real.

Für Atletico ist es die erste Meisterschaft seit 2014. Das Team von Trainer Diego Simeone war Real und Barcelona zwischenzeitlich schon weit enteilt, die beiden anderen Titelkandidaten machten das Rennen um Spaniens Thron letztlich aber doch noch einmal spannend.

In Valladolid geriet Atletico zunächst in Rückstand und lag auch zur Halbzeit noch mit 0:1 hinten. Nach der Pause drehten dann Tore von Angel Correa und Luis Suarez die Partie.

Für Barca reichte es indes in dieser Saison nur zu Platz drei. Ohne Superstar Lionel Messi gewannen die Katalanen am Samstag bei Absteiger Eibar mit 1:0.