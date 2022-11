Atlético Madrid will sich Angebote für Matheus Cunha anhören

Null Tore in 16 Spielen - zu wenig für einen Verein wie Atlético Madrid. Deswegen liebäugeln die Spanier mit einem Verkauf von Matheus Cunha.

WAS IST PASSIERT? Atlético Madrid beschäftigt sich nach Informationen von GOAL und SPOX mit einem Verkauf von Matheus Cunha. Nach dem Aus in der Champions League muss Atlético wohl mit Verlusten in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro rechnen.

Will man im kommenden Sommer nicht in die roten Zahlen rutschen, sind Spielerverkäufe eine Option, um den Etat für eine schlagkräftigere Mannschaft etwas aufzubessern. Cunha gilt aufgrund seiner schwachen Leistungen in dieser Saison als Verkaufskandidat - diese Tatsache sorgte sogar dafür, dass er nicht mit der brasilianischen Mannschaft zur WM 2022 in Katar fährt.

WAS WURDE GESAGT? Cunha selbst äußerte sich bislang noch nicht zu eventuellen Wechselgerüchten. Auf Instagram verfasste er aber ein Statement, nachdem er von vielen Fans aufmunternde Worte aufgrund seiner Nichtnominierung für die WM erhielt: "An alle, die mir Nachrichten schicken: Danke. Es war hart, schmerzhaft, aber das ist Teil des Geschäfts. Unsere Nationalmannschaft ist spektakulär und die Konkurrenz groß."

In den Kommentaren des Posts sind sich viele Fans sicher, dass Atlético nicht der richtige Klub für Cunha sei und schrieben beispielsweise: "Hätte er sich den richtigen Verein in Europa anstelle von Atlético ausgesucht, wäre er sicher zur WM gefahren."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Cunha wechselte im Sommer vergangenen Jahres für 26 Millionen Euro von Hertha BSC zu Atlético Madrid. Der 23-Jährige besitzt einen Vertrag bis Juni 2026, nach Informationen von GOAL und SPOX möchten die Rojiblancos rund 35 Millionen Euro für den Angreifer erhalten.

Dieser scheint in der aktuellen Saison komplett außer Form zu sein - null Tore und nur zwei Vorlagen in 16 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Vergangene Saison lief es für Cunha deutlich besser, er kam auf regelmäßige Einsatzzeiten und und traf für Atlético in 37 Spielen siebenmal, dazu kamen sieben Vorlagen.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Atlético beharrt wohl darauf, dass sie bis Juni keinen Spieler zwingend abgeben müssen. Nichtsdestotrotz: Während Cunha in der vergangenen Saison meistens lieferte, wenn er auf dem Platz stand, sieht es in dieser Spielzeit nicht allzu gut aus.

Wenn im Winter ein gutes Angebot für den Brasilianer eingereicht werden würde, wären die Spanier gesprächsbereit. Ein sofortiger Transfer oder eine Leihe mit Kaufoption sind realistische Szenarien.