Atletico Madrid vs. Lok Moskau: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der Champions League heute live

Am Mittwoch wird es wieder königlich: Atletico Madrid trifft auf Lok Moskau. Alle Informationen zum Spiel gibr es hier im Artikel.

Am Mittwoch um 21 Uhr heißt es in der Atletico Madrid vs. Lokomotive Moskau. Gespielt wird im Wanda Metropolitano in Madrid.

startet frisch motiviert aus dem letzten LaLiga-Spiel gegen den FC Barcelona in die Champions League. Gegen die Katalanen gab es einen 1:0-Sieg und somit wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen. Dort stehen die Rojiblancos nun auf dem zweiten Platz. In der Champions League fehlen den Madrilenen fünf Punkte auf den Spitzenreiter FC Bayern.

Lok Moskau steht auf dem dritten Platz der Champions-League-Tabelle hinter den Bayern und Atletico Madrid. Zu den Spaniern ist die Lücke mit nur zwei Punkten jedoch überschaubar. In der laufenden Saison konnte Moskau in der Königsklasse noch nicht gewinnen. Gegen RB Salzburg und im Hinspiel gegen Atletico kamen die Russen jedoch jeweils zu einem Unentschieden.

Alle Informationen zu dem Spiel und zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier im Artikel.

Champions League am Mittwoch - Atletico Madrid vs. Lok Moskau heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel Atletico Madrid vs. Wettbewerb Champions League, 4. Spieltag Datum Mittwoch, 25. November 2020 Anstoß 21 Uhr Ort Wanda Metropolitano, Madrid

Champions League am Mittwoch - Atletico Madrid vs. Lok Moskau heute live: So wird der Wettbewerb übertragen

DAZN, aber auch Sky zeigen die Champions League live. Dabei hat DAZN jedoch leicht die Nase vorne, wenn man die Anzahl der Spiele betrachtet. Sky ist hingegen dafür bekannt, einige Spiele mit deutscher Beteiligung live zu zeigen. Auch bei der Art und Weise der Übertragung sowie den Kosten unterschieden sich die zwei Anbieter.

Wer von den beiden Anbietern das Spiel Atletico Madrid vs. Lok Moskau live zeigt, erfahrt Ihr ausführlich im nächsten Abschnitt.

Champions League am Mittwoch - Atletico Madrid vs. Lok Moskau heute live: So seht Ihr das Spiel heute live

Möchtet Ihr das ganze Spiel heute live und in voller Länge sehen, dann seid Ihr am besten bei DAZN aufgehoben. Hier läuft das Spiel exklusiv in der Einzelübertragung per LIVE-STREAM. Los geht es pünktlich zum Anstoß um 21 Uhr. Für Euch kommentieren wird Daniel Günther das Spiel.

Übertragung: DAZN-Livestream

DAZN-Livestream Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Daniel Günther

Auf DAZN seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM, nachdem Ihr Euch auf der Plattform angemeldet habt. Wie das geht und ob das etwas kostet, erfahrt Ihr weiter unten.

Champions League am Mittwoch - Atletico Madrid vs. Lok Moskau heute live: So funktioniert DAZN

Einloggen, LIVE-STREAM auswählen und loslegen – so einfach funktioniert DAZN. Habt Ihr den Streamingdienst noch nie zuvor genutzt, dann steht für Euch zuerst die Registrierung auf der To-Do-List. Auf der DAZN-Homepage könnt Ihr einen Account erstellen und erhaltet so Eure Zugangsdaten.

Die Registrierung auf der Homepage ist kostenlos und beschert Euch auch gleich ein kleines Geschenk. Ihr bekommt den Gratismonat und könnt so das gesamte DAZN-Programm kostenlos testen. Den LIVE-STREAM könnt Ihr entweder in der DAZN-App verfolgen oder auch auf der Webseite.

Hier geht’s zum Gratismonat – damit seht Ihr die Champions League kostenlos!

Erst nach den 30 Testtagen steht für Euch ein Abonnement an, wenn Ihr DAZN weiterhin genießen möchtet. Zur Wahl stehen zwei Varianten:

Monatsabo für 11,99 Euro

für 11,99 Euro Jahresabo für 119,99 Euro

Mehr Informationen zu den DAZN-Abonnements und den damit verbundenen Kosten bekommt Ihr hier.

Champions League am Mittwoch - Atletico Madrid vs. Lok Moskau heute live: Was zeigt Sky?

Sky zeigt zwar nicht das ganze Spiel live, aber auch hier gehen Fans nicht völlig leer aus. Da DAZN die Exklusivrechte an der Einzelübertragung besitzt, bleibt für Sky noch die Konferenz übrig. Hier seht Ihr im TV-Programm des Pay-TV-Senders das Spiel Atletico Madrid vs. Lok Moskau und die anderen Begegnungen parallel im Wechsel. So verpasst Ihr keine Tore oder andere wichtige Szenen der Begegnungen.

Sky zeigt die Konferenz auf dem Sender Sky Sport 1 (HD) oder im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket. Bitte beachtet, dass TV-Übertragung und LIVE-STREAM von Sky mit Kosten verbunden sind. Mehr Informationen findet Ihr unter folgenden Links:

Konferenz im TV: Sky

Sky Konferenz im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Champions League am Mittwoch - Atletico Madrid vs. Lok Moskau heute live: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt ein Spiel verpasst oder möchtet einfach nochmal das Beste der Partie sehen? Auf DAZN bekommt Ihr bereits kurz nach Abpfiff einer Partie die Highlights auf Abruf geliefert. Dort seht Ihr alle Tore und andere spannende Szenen in einer Zusammenfassung. Das reicht Euch noch nicht? DAZN bietet auch ein Re-Live an. Damit seht Ihr das komplette Spiel in der Wiederholung und könnt so alle Facetten der Begegnung nochmals erleben.

Beide Angebote sind für DAZN-Mitglieder kostenlos auf der Streamingplattform abrufbar.

Champions League am Mittwoch - Atletico Madrid vs. Lok Moskau heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Keine Zeit, das Spiel live zu sehen? Mit dem LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr trotzdem, wenn ein Tor fällt. Den Dienst findet Ihr völlig kostenlos auf der Goal-Webseite. Reinklicken lohnt sich, auch weil Ihr hier Statistiken und Analysen zum Spielgeschehen findet.

Hier geht es zum LIVE-TICKER der Partie Atletico Madrid vs. Lok Moskau

Champions League am Mittwoch - Atletico Madrid vs. Lok Moskau heute live: Die Aufstellungen

Welche Spieler heute in der Startaufstellung stehen werden, steht noch nicht offiziell fest. Sobald die Informationen verfügbar sind, findet Ihr sie hier.