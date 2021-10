Atletico Madrid vs. FC Barcelona: LaLiga heute LIVE im TV und LIVE-STREAM sehen

Topspiel in der LaLiga! Atletico Madrid empfängt heute den FC Barcelona, Goal fasst alle Informationen rund um die Begegnung und Übertragung zusammen.

Atletico Madrid und der FC Barcelona treffen in der Primera Division aufeinander! Zwei der prominentesten Klubs der Welt treten also heute im Wanda Metropolitano gegeneinander an. Los geht es um 21 Uhr.

Es wird nicht nur ein spannendes Duell, neben der fußballerischen Action wird es auch einige Wiedersehen geben. Gerade der Sturm der Rojiblancos hat eine starke Barcelona-Vergangenheit!

Mit Antoine Griezmann und Luis Suarez spielen bei Atleti zwei der (ehemals) besten Stürmer der Welt, die bis zum Sommer 2020 (Suarez) beziehungsweise 2021 (Griezmann) bei dem krisengeplagten FC Barcelona unterwegs waren.

Früh in der Saison kommt es zum spannenden Topspiel - wer kann das für sich entscheiden? Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um die Übertragung: Sei es TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights oder Aufstellungen.

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Barcelona live? Die Begegnung der LaLiga im Überblick

Begegnung Atletico Madrid vs. FC Barcelona Datum Samstag | 2. Oktober 2021 Wettbewerb LaLiga | Hinrunde | 8. Spieltag Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Wanda Metropolitano | Madrid | Spanien

Atletico Madrid vs. FC Barcelona im TV: LaLiga heute LIVE im Fernsehen

Atletico vs. Barcelona - das ist Pflichtfernsehen für alle Fußballfans! Vor dem achten Spieltag ist Barcelona Sechster in LaLiga und bis mindestens heute ungeschlagen, allerdings haben Ansu Fati und seine Mannschaftskameraden ein Spiel weniger gespielt als die Konkurrenz.

Atletico ist ähnlich unterwegs wie Barca und hat in sieben Spielen 14 Punkte geholt - also genau denselben Punkteschnitt. Allerdings hat das Team von Diego Simeone schon einmal verloren - am letzten Wochenende gab es ein 1:0 gegen Deportivo Alaves.

FC Barcelona bei Atletico Madrid: So wird die LaLiga übertragen

Die Mannschaften sind in der Liga also ungefähr im Gleichschritt unterwegs - ein weiteres Indiz dafür, dass uns ein spannendes Spitzenspiel erwartet. Aber wie wird die Begegnung heute überhaupt im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Tolle Nachrichten für alle Zuschauer:innen, die das Spitzenspiel des spanischen Fußballs an diesem Wochenende verfolgen wollen: DAZN überträgt in dieser Saison die gesamte LaLiga!

DAZN zeigt Atletico Madrid vs. FC Barcelona im TV!

Der Streamingdienst ist mittlerweile mehr als nur eine Plattform im Internet: Das "Netflix des Sports" kann seit diesem Sommer zwei Fernsehsender sein Eigen nennen, welche via Sky und Vodafone ausgestrahlt werden.

DAZN 1 und DAZN 2 übertragen ausgewählte LIVE-Events und produzierte Beiträge wie Interviews oder Analysen. Auf DAZN 1 wird heute auch Atletico Madrid vs. FC Barcelona übertragen, los geht es um 20.55 Uhr.

Atletico Madrid vs. FC Barcelona: Die Übertragung der LaLiga auf DAZN

Beginn der Übertragung im LIVE-STREAM : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Beginn der Übertragung auf DAZN 1 : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Sender : DAZN 1

: DAZN 1 Moderator : Christoph Stadtler

: Christoph Stadtler Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Benny Lauth

Atletico Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM? Das Topspiel der LaLiga im Internet

DAZN 1 zeigt heute das Spitzenspiel in der spanischen LaLiga - so weit sind wir bereits gekommen. Allerdings haben bei weitem nicht alle Fußballanhänger:innen einen Fernseher mit Sky- oder Vodafone-Anschluss zuhause, sondern sind auf einen LIVE-STREAM im Internet angewiesen.

Atletico Madrid vs. FC Barcelona heute kostenlos sehen? Das ist DAZN

DAZN ist eine einzigartige Plattform, welche soviel LIVE-Sport wie kein anderer Anbieter in Deutschland zeigt. Eine Übersicht haben wir für Euch unten zusammengestellt. Um das Barcelona-Spiel zu sehen, müsst ihr nur rechtzeitig die Plattform öffnen und solltet vor euch das Spiel zur Auswahl stehen sehen, alternativ könnt ihr nach Wettbewerb und Sportart filtern.

Bis vor wenigen Tagen gab es auch noch den DAZN Probemonat, welcher es euch ermöglichte, einen Monat lang das Programm kostenlos zu verfolgen - dieses Angebot ist mittlerweile aber abgelaufen.

Geld sparen oder flexibel bleiben? So günstig sind die Preise von DAZN

Ihr habt zwei Möglichkeiten, ein Abonnement abzuschließen. Wenn ihr mit DAZN noch nicht vertraut seid, ist das Monatsabo wahrscheinlich besser für euch geeignet. Beide Angebotsmodelle zeigen das gleiche Programm!

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Das Angebot von DAZN: NBA, NFL und Champions League LIVE und exklusiv sehen

Kampfsport Boxen MMA / UFC WWE

Fußball

Basketball

American Football

Baseball Bundesliga Carabao Cup Champions League Ligue 1 Serie A LaLiga viele weitere Topligen

Radsport

Motorsport

Tennis

Darts

und vieles mehr

LaLiga LIVE auf DAZN und Prime Video - die wichtigen Links

Atletico Madrid vs. FC Barcelona: Highlights und LIVE-TICKER

Ihr könnt die Begegnung heute nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen, wollt aber unbedingt zu jedem Zeitpunkt mitbekommen, was im Wanda Metropolitano passiert? Dann legen wir euch den kostenlosen LIVE-TICKER ans Herz!

Dieser wird perfekt von den Highlights ergänzt, die ihr nach dem Spiel auf DAZN sehen könnt! Ihr habt keinen Zugang zur Plattform? Dann müsst ihr euch ein wenig gedulden, um den Zusammenschnitt kostenlos auf YouTube sehen zu können.

Die Aufstellungen von Atletico Madrid und dem FC Barcelona: Das Topspiel der LaLiga im TV und LIVE-STREAM

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Vereine die Aufstellungen, für die sich Diego Simeone und Ronald Koeman entschieden haben. Klickt euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!

Atletico Madrid vs. FC Barcelona im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Übertragung der Primera Division