Atlético Madrid angeblich an Bayerns Leon Goretzka interessiert

Für Leon Goretzka könnte es im Bayern-Mittelfeld eng werden. Nun ist angeblich mit Atlético Madrid ein spanischer Top-Klub an ihm dran.

WAS IST PASSIERT? Atlético Madrid ist angeblich an Leon Goretzka vom FC Bayern interessiert. Das berichtet das Portal elgoldigital.com. Als mögliche Ablöse wird in dem Bericht eine Summe von 45 Millionen Euro genannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 28-jährige Mittelfeldspieler, der in München noch bis 2026 unter Vertrag steht, soll beim FCB ein Verkaufskandidat sein. Zuletzt berichteten die Münchner Zeitungen tz und Merkur, dass er den Klub bei einem passenden Angebot verlassen dürfe.

Goretzka selbst hatte allerdings im Juni betont, nicht an einen Abschied zu denken. "Ich habe keine anderen Pläne, als bei Bayern zu bleiben", sagte der deutsche Nationalspieler bei Sport1.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Goretzka stammt aus der Jugend des VfL Bochum. Nach fünf Jahren beim FC Schalke 04 wechselte er 2018 ablösefrei zum FC Bayern.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der Bundesliga hat Goretzka bislang 240 Spiele absolviert, in denen ihm 39 Tore und 38 Vorlagen gelangen. Für Deutschlands Nationalteam stand er bislang 53-mal auf dem Platz.