Atletico-Coach Simeone schließt Correa-Verkauf nicht aus

Angel Correa steht wohl bei Milan auf dem Zettel. Und Atletico-Trainer Diego Simeone hat einen Verkauf des 24-Jährigen nicht ausgeschlossen.

Trainer Diego Simeone von hat einen Verkauf von Offensivspieler Angel Correa, der mit der in Verbindung gebracht wird, nicht ausgeschlossen.

"Wir sind vorbereitet und offen für alles, was von heute bis zum Ende des Transferfensters noch passieren kann", so Simeone nach Atleticos ICC-Match gegen Juventus (2:1).

Correa bei Atletico noch bis 2024 unter Vertrag

Correa besitzt bei den Rojiblancos noch einen Vertrag bis 2024 und war letzte Saison Stammspieler im Team von Simeone. Dennoch scheint der Argentinier nicht unersetzbar.

"Correa trainiert sehr gut", bekräftigte Simeone, der seinem Schützling dennoch keine Steine in den Weg legen will. "Ich bin glücklich mit ihm. Aber es wird passieren, was passiert."