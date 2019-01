Asien-Cup: Japan ohne Punktverlust im Achtelfinale

Japan hat sich souverän für das Achtelfinale des Asien-Cups qualifiziert. Gegen Usbekistan reichte ein knapper Sieg für den Gruppensieg.

Rekordsieger Japan ist bei der Asienmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten ohne Punkteverlust ins Achtelfinale eingezogen. Der viermalige Champion gewann das Spiel um den Gruppensieg gegen Usbekistan in Al Ain mit 2:1 (1:1) und bleibt nach drei Spielen ungeschlagen. Usbekistan belegt in der Gruppe F Platz zwei. Beide Mannschaften hatten das Ticket für die nächste Runde bereits vor dem letzten Vorrundenspiel gelöst.

Eldor Schomurodow (40.) brachte das usbekische Team zunächst in Führung, ehe der Ex-Mainzer Yoshinori Muto (43.) ausglich. Nach dem Wiederanpfiff erzielte Tsukasa Shiotani (58.) für Japan das Siegtor.

Auch Oman qualifiziert sich fürs Achtelfinale

Genki Haraguchi (81.) vom Bundesligisten Hannover 96 lief erst kurz vor Schluss auf. Yuya Osako von Werder Bremen, der beim 3:2-Auftaktsieg gegen Turkmenistan zwei Tore erzielt hatte, kam nicht zum Einsatz.

In Abu Dhabi gewann Oman unterdessen gegen Turkmenistan mit 3:1 (1:1) und sicherte sich Rang drei in der Gruppe F. Damit zieht die Mannschaft als einer der vier besten Drittplatzierten ins Achtelfinale ein.