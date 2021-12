Dolce Vita, Champagner und ein Meme: Das Intermezzo von Ashley Cole bei der Roma

Anderthalb Jahre stand Ashley Cole zwischen 2014 und 2016 bei der AS Rom unter Vertrag - und aus dieser Zeit ist ein Foto in Erinnerung geblieben. Es zeigt den Roma-Kader, der sich nach einem Training auf dem Platz für ein Teamfoto aufgestellt hat. Ganz links steht Cole, mit einem halben Meter Abstand zum nächsten Mitspieler, kritisch schauend. Das Bild ging als "Ashley Cole steht unbeteiligt neben Dingen"-Meme sofort viral. Es war das Sinnbild für ein großes Missverständnis, das es zwischen Cole und dem Klub gab. Denn während der Engländer in Italien sein Ding machte, war er nie Teil des großen Ganzen.

"Ich stehe an der Seite, mein Freund Emanuelson neben mir. Wenn er stehen bleibt, ist alles gut, aber auf einmal lehnt er sich nach vorne", erklärte Cole in einem Youtube-Interview, wie es zu dem berühmten Bild kommen konnte. "Mir ist heiß, ich bin müde nach dem Training und bin einfach so stehen geblieben", ergänzte er.

Cole selbst war sofort klar, dass das Foto immer wieder als Indiz für ein angebliches lustloses Auftreten auf dem Platz herhalten muss. "Am Anfang war es lustig, aber jetzt wird es langweilig. Das Thema ist durch für mich", zeigte er sich leicht genervt.

An iconic moment, in a career filled with them... 😅😂



Happy 40th birthday Ashley Cole! 🎂 #ASRoma pic.twitter.com/YlHyu6pKgG — AS Roma English (@ASRomaEN) December 20, 2020

Dass ihm während seiner Zeit in Rom oft vorgeworfen wurde, dass er alles nicht allzu ernst nehmen würde, hat Cole selbst zu verantworten. "In Italien fühle ich mich frei wie ein Vogel: Essen gehen, ein Glas Wein trinken, man kann rauchen, ohne gleich gekreuzigt zu werden, keiner macht einem Vorschriften", erzählte er Sunday People von seinem persönlichen Dolce Vita - und diese Worte wurden natürlich auch schnell ins Italienische übersetzt.

Robben leitet Coles Absturz ein

In den ersten Spielen der Saison 2014/15 stimmten Coles Leistungen und die Ergebnisse der Roma noch. Doch dann kam der 21. Oktober 2014 - und der FC Bayern München zu Besuch ins Olimpico. Schon nach sieben Minuten ließ Bayerns Arjen Robben den Engländer ganz schlecht aussehen und traf zum 1:0.

Am Ende stand es 7:1 für den deutschen Rekordmeister und Cole war seinen Stammplatz los.

Der Antrieb, sich diesen wiederzuholen, fehlte dem Außenverteidiger. Nur noch sieben Einsätze gab es für ihn in dieser Saison - und im Sommer 2015 glänzte er als großzügiger Neureicher, der in Marbella auf dicke Hose macht. Für angeblich 25.000 Euro bestellte er in einem Beachclub Champagner und ließ ihn von seiner Entourage komplett verspritzen. Die Bilder landeten in der englischen Yellow Press und passten sowohl für die Leute in der Heimat als auch seinen Arbeitgeber in Italien ins Bild, das sie sich in den vergangenen Monaten gemacht hatten.

Im Januar 2016 passiert dann das, was sich schon auf seinem berühmtesten Foto aus der Roma-Zeit gezeigt hatte: Cole und das Team trennten sich.