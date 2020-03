AS Roma offenbar an Ajax-Talent Ryan Gravenberch dran

Die AS Roma plant offenbar eine Verpflichtung von Ajax-Talent Ryan Gravenberch. Zuvor müssten aber wohl zwei Spieler verkauft werden.

Die AS Roma hat wohl ihre Fühler nach Mittelfeldtalent Ryan Gravenberch von Amsterdam ausgestreckt. Dies berichtet die italienische Gazzetta dello Sport.

Demnach würde der Transfer die Giallorossi rund zehn bis zwölf Millionen Euro kosten. Damit die Verpflichtung realisiert werden kann, müsste man jedoch noch zwei Spieler verkaufen.

Roma: Müssen Karsdorp und Schick für Gravenberch weichen?

So sollen zunächst der niederländische Rechtsverteidiger Rick Karsdorp - aktuell an ausgeliehen -, sowie Patrik Schick - aktuell an ausgeliehen - den Klub dauerhaft verlassen.

Die Roma erhofft sich durch die beiden Verkäufe Ablöseeinnahmen von rund 36 Millionen Euro, womit der Weg für Gravenberch frei wäre.

Der junge Mittelfeldmann schaffte in der aktuellen Saison seinen Durchbruch bei den Ajax-Profis. Sein Klub möchte den bis 2021 laufenden Vertrag gerne verlängern. Die Verhandlungen mit Berater Mino Raiola blieben bislang aber ohne Ergebnis.