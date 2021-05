AS Roma: Jose Mourinho scharf auf Barca-Youngster Trincao?

Jose Mourinho will seinen Roma-Kader für die kommende Saison verstärken und hat dabei wohl auch ein Auge auf Trincao vom FC Barcelona geworfen.

Startrainer Jose Mourinho wird in der kommenden Saison der Nachfolger von Paulo Fonseca auf dem Trainerposten der AS Roma und will den Kader dabei kräftig verstärken. Trincao vom FC Barcelona soll dabei laut Calciomercato einer der Kandidaten sein.

Der 21-jährige Portugiese wartet seit seinem Wechsel zu den Katalanen vergangenen Sommer noch auf den großen Durchbruch, kommt in der aktuellen Saison nur auf 618 Einsatzminuten in LaLiga.

Barcelona zahlte 30 Millionen Euro Ablöse für Trincao

Vor einem Jahr hatte Barca für den Landsmann Mourinhos noch rund 30 Millionen Euro Ablöse an den SC Braga überwiesen, nun könnte er verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Auch Juventus und die AC Mailand sollen interessiert sein.

Mit Jorge Mendes haben Trincao und Mourinho allerdings den gleichen Berater, der bei einem möglichen Transfer zur Roma somit das Zünglein an der Waage sein könnte. Bei Barca steht Trincao noch bis 2025 unter Vertrag.